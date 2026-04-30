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Resumen: Rescatan a adulta mayor en Bogotá tras presunto caso de maltrato por parte de sus cuidadoras; autoridades activaron ruta de protección e investigación.

Indignante: Rescatan a adulta mayor en Bogotá tras presunto maltrato por parte de sus cuidadoras

Un caso de presunto maltrato contra una adulta mayor generó rechazo en Bogotá, luego de que se conociera un video en el que se evidencian agresiones físicas por parte de dos mujeres que, al parecer, estaban a cargo de su cuidado. El hecho ocurrió en el barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, y fue clave para activar la intervención de las autoridades.

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, muestran cómo la adulta mayor es obligada a desplazarse pese a su negativa.

En medio de la situación, se observan empujones, jalones y golpes, además de expresiones verbales que reflejan un trato inadecuado. Este presunto maltrato encendió las alarmas entre la comunidad y permitió la rápida reacción institucional.

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Tras identificar el lugar de los hechos, un equipo conformado por distintas entidades del Distrito se trasladó hasta la vivienda para atender la situación. En el operativo participaron funcionarios de la Comisaría de Familia, la Secretaría de Integración Social, la Personería y la Policía Nacional, quienes verificaron las condiciones de la víctima.

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Como resultado, la adulta mayor fue retirada del entorno en el que se encontraba y trasladada a un espacio de protección, donde recibió atención médica inicial y acompañamiento psicosocial. Las autoridades informaron que actualmente permanece en un lugar seguro, bajo cuidado especializado.

De manera paralela, se iniciaron las acciones legales correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

La alcaldía de Bogotá reiteró que el maltrato hacia personas mayores constituye un delito y puede acarrear sanciones penales.

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