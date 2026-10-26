Resumen: Walter Koenig, el actor que interpretó a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek, murió a los 90 años en North Hollywood por causas naturales. Su carrera incluyó películas de la saga, Babylon 5, libros y teatro.

Adiós al Chekov de ‘Star Trek’: murió Walter Koenig, el actor que cruzó el espacio en la Enterprise

El mundo de la ciencia ficción despide a una de sus caras más reconocibles: Walter Koenig, el actor estadounidense que dio vida al tripulante Pavel Chekov en la serie original de ‘Star Trek’, murió a los 90 años en Los Ángeles.

Sus representantes confirmaron que falleció en su casa del barrio North Hollywood, por causas naturales asociadas a la edad. Estaba acompañado por su hija y su sobrina.

«Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo», señalaron en un comunicado.

El joven ruso de la Enterprise

Koenig llegó a ‘Star Trek’ en 1967, al inicio de la segunda temporada, y se quedó hasta que la serie terminó en 1969. Su personaje, el alférez Pavel Chekov, era un joven navegante de origen ruso con acento marcado y peinado a lo ‘mop-top’.

El papel tenía un propósito claro: atraer al público adolescente a la televisión. También servía para bromear con la costumbre soviética de atribuirse el mérito de cada gran invento, en plena Guerra Fría.

Pero Chekov terminó siendo mucho más que un recurso. Mostraba, en un futuro lejano, a personas de países rivales trabajando juntas en el mismo puente de mando.

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De la televisión al cine

Cuando la serie original salió del aire, Koenig no se despidió del personaje. Volvió a ser Chekov en las películas de la saga, estrenadas entre 1979 y 1991, y su papel tuvo un peso especial en ‘Star Trek II: La ira de Khan’ (1982), considerada por muchos la mejor del cine de ‘Star Trek’.

También le puso voz a Chekov en varios videojuegos de la franquicia. Y en 2015 volvió a interpretarlo en ‘Star Trek: Renegades’, una película financiada con aportes del público, en la que el personaje ya era almirante.

Koenig además escribió para la serie. Es suyo el guion del episodio ‘The Infinite Vulcan’, de la versión animada de ‘Star Trek’, un proyecto en el que su personaje no aparecía por el presupuesto limitado.

Mucho más que Chekov

Aunque su fama se la debe a ‘Star Trek’, su carrera fue larga y variada. En la década de 1990 participó en ‘Babylon 5’, donde interpretó al inquietante policía psíquico Alfred Bester en 12 episodios, entre 1994 y 1998.

Prestó su voz para un episodio de ‘Futurama’ en 2002 y apareció como invitado en series como ‘Columbo’, ‘Ironside’ y ‘Diagnosis Murder’. Además, trabajó en cine independiente y en películas de ciencia ficción de bajo presupuesto, como ‘Moontrap’ (1989), en la que fue protagonista.

También hizo teatro durante tres décadas y dirigió obras. Fue profesor de actuación en la UCLA y en otros espacios de formación.

Escritor, además de actor

Koenig también dejó huella con la pluma. Escribió el libro ‘Chekov’s Enterprise’, un diario personal sobre la realización de ‘Star Trek: la película’ (1980), y las memorias ‘Warped Factors’, publicadas en 1998.

Fue autor de la novela ‘Buck Alice and the Actor-Robot’, creó el cómic ‘Raver’ y escribió el thriller de ciencia ficción ‘InAlienable’ (2008), en el que además actuó.

Un dato curioso: antes de actuar estudió psicología en la UCLA. Fue un profesor quien lo animó a dedicarse a la actuación, y se formó en el Neighborhood Playhouse, en Nueva York.

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Un reconocimiento hasta el final

Koenig nació el 14 de septiembre de 1936 en Chicago, hijo de inmigrantes, y creció en Nueva York. En 2012 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Sus representantes destacaron que siguió activo en sus últimos años. Su más reciente trabajo fue el cortometraje ‘Mr. Fleischmann’, que le valió el Platinum Award a Mejor Actor en los Independent Shorts Awards 2026.

Sus representantes recordaron la cercanía de Walter Koenig con los seguidores de la saga. «Entendió lo que ‘Star Trek’ significaba para la gente y abrazó a la comunidad que creció a su alrededor», dice el comunicado de sus representantes.

Con el tiempo, la relación con sus compañeros también cambió: tras algunas tensiones en los años de la serie original, se hizo gran amigo de George Takei, el actor que interpretó a Sulu, y en 2008 fue su padrino en la boda con Brad Altman.

Walter Koenig deja a su hija, la actriz y escritora Danielle Koenig. Su hijo Andrew, actor y editor, murió en 2010.

Su personaje siguió vivo en el cine con otro rostro: el actor Anton Yelchin interpretó a un Chekov más joven en la nueva saga de películas de ‘Star Trek’. Para millones de seguidores, sin embargo, el original seguirá siendo el de Koenig.

Sus representantes cerraron su mensaje con una frase que resume el cariño de los fans: «Gracias, Walter, por los recuerdos, por la inspiración y por ir audazmente a donde pocos han llegado».