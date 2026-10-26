Resumen: Yandel abrió La Audición para seleccionar a un violinista y un cellista que tocarán con su orquesta en Monterrey. El registro empieza en laaudicion.yandel.com y requiere publicar una interpretación de Cuál Es La Necesidad en TikTok e inscribir el video en StoyCo. La convocatoria cierra el 28 de octubre.

¡Podrán tocar junto a Yandel! El artista abrió una convocatoria para músicos y estos son los requisitos

¡Tu talento puede llevarte a México! Yandel busca músicos para compartir escenario: así puedes participar

Una interpretación de violín o violonchelo puede convertirse en el primer paso para tocar junto a Yandel. El cantante puertorriqueño abrió la convocatoria «Yandel Sinfónico: La Audición», una iniciativa que busca a dos instrumentistas para acompañarlo en uno de los conciertos del cierre de su gira en Monterrey, México. El proceso empieza en internet y exige algo más que publicar un video en redes sociales.

La oportunidad está dirigida a quienes tocan violín o cello y quieren mostrar su talento dentro del formato sinfónico del artista. La página oficial anuncia un viaje con todos los gastos pagados para los seleccionados. Sin embargo, hay una precisión importante: se trata de un concurso para participar en un espectáculo, no del anuncio de un empleo permanente ni de una contratación para acompañar toda la gira.

¿Qué músicos busca Yandel para su concierto?

La convocatoria seleccionará a un violinista y a un cellista. Ambos tendrán la posibilidad de integrarse al escenario con el cantante y su orquesta en la Arena Monterrey, en la presentación anunciada para el 30 de noviembre de 2026. La propuesta conecta la música urbana del puertorriqueño con la interpretación de instrumentos de una orquesta.

Para audicionar, la pieza que aparece en el sitio oficial es «Cuál Es La Necesidad». Las partituras no se entregan de manera general en la portada: cada aspirante debe registrarse, indicar el instrumento con el que participará y revisar el correo electrónico que proporciona en el formulario. Allí recibirá el material correspondiente y las instrucciones para preparar su interpretación.

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Así se hace el registro para La Audición

El punto de partida es laaudicion.yandel.com. En ese portal se presentan los pasos para participar y se encuentra el acceso al registro. La primera tarea es completar los datos solicitados con un correo al que el músico tenga acceso y seleccionar violín o cello, según corresponda.

Después de recibir la partitura y las indicaciones, el aspirante debe preparar su interpretación y grabarla. El siguiente paso consiste en publicar el video en TikTok, etiquetar a @Yandel y registrar el enlace dentro de la convocatoria en StoyCo. Este último requisito es importante: subir la interpretación a la red social no reemplaza el registro del video en la plataforma indicada por los organizadores.

El sitio también invita a los participantes a compartir su propuesta y a convocar el apoyo de su comunidad durante el periodo de audiciones. Además, ofrece un acceso para conocer a los demás inscritos y seguir sus avances. Por eso, conviene completar el recorrido que señala la página, en lugar de quedarse únicamente con la publicación en TikTok.

La fecha de cierre y lo que deben revisar los aspirantes

La convocatoria tiene como fecha de cierre el 28 de octubre de 2026, de acuerdo con la información divulgada sobre la iniciativa. Los interesados deben consultar las bases y las instrucciones vigentes antes de enviar su propuesta, especialmente las condiciones de participación y las indicaciones que reciben después del registro. La página oficial y el acceso a StoyCo son las referencias para completar ese proceso.

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El anuncio resulta atractivo para músicos que normalmente muestran su trabajo en redes y buscan una oportunidad de llegar a un escenario de gran formato. En este caso, el objetivo es concreto: ganar uno de los dos lugares para tocar con Yandel en Monterrey. No es una invitación para otros perfiles profesionales ni una búsqueda general de personal para el equipo del cantante.

Quienes quieran intentarlo ya pueden entrar al portal, revisar el procedimiento y preparar su audición con el instrumento que dominan. Antes de dar el proceso por terminado, deben comprobar que hicieron tanto el registro inicial como la inscripción del enlace de su video. Son etapas distintas de una misma convocatoria y ambas forman parte de la ruta anunciada por la organización.