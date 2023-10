Activistas protestan en cumbre del FMI contra el candidato argentino «negaciosita» Milei

in

Marrakech (Marruecos), 12 oct (EFE).- Activistas de varias organizaciones ambientalistas protagonizaron este jueves una marcha en Marrakech, donde se celebra la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), contra las posturas "negacionistas" del candidato argentino a la Presidencia de Argentina Javier Milei.

Decenas de personas de varias organizaciones (120 según una fuente de seguridad consultada por EFE) participaron en la marcha, que partió desde el centro de la ciudad y se dirigió hacia el recinto donde se celebra la asamblea del FMI y del Banco Mundial (BM), hasta que las autoridades les impidieron continuar.

Tres representantes posaron luego frente a la puerta del recinto con máscaras y portando un billete gigante de dólar en el que se leía "Odio" y "Oil" con la cara de Milei caricaturizado como un gato, además de un cartel con las palabras "Ecological crisis/Debt crisis. It takes two to tango" (Crisis ecológica/Crisis de deuda. Es cosa de dos).

Uno de ellos era Óscar Soria, director de campañas de Avaaz, que explicó a EFE que en la marcha pretendían "dar a conocer el reclamo de muchas oenegés ambientalistas argentinas, que están preocupadas por las declaraciones del candidato" de La Libertad Avanza (ultraderecha).

Soria explicó que Milei pretende sacar a Argentina del Acuerdo de París sobre el cambio climático y privatizar los ríos, unas políticas que, según el activista, "llevan a Argentina a 30 años de atrás" cuando "incluso el FMI se está planteando una política climática más amigable".

Una treintena de organizaciones, como Abogados/as Ambientalistas, Avaaz, Espacio Vivo, Banco de Bosques o Salus Terrae, apoyaron la marcha en un comunicado publicado a su término, en el que explican que se decidió caricaturizar a Milei "como un gatito mimoso del poder económico" y "negacionista del cambio climático".

Los ambientalistas informan además de que presentaron un carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, expresando que "el FMI no puede ser condescendiente y avalar políticas económicas que impliquen un retroceso en materia ambiental".

Las organizaciones afirman que Milei "plantea que la dolarización es la puerta de salida a la histórica crisis económica que mantiene en deuda al país desde hace más de 70 años con el FMI, el BM y otras instituciones", unas ideas que "van a contramano de lo que se está discutiendo en el mundo".

"En Argentina se presentan estas ideas como nuevas, pero son ideas que ya han fracasado en el pasado y que sólo dejaron más pobreza, inequidad y malestar social", indica la nota.

Por: EFE