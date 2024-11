Madrid, 24 ene (EFE).- Un grupo de activistas de Greenpeace escaló este miércoles el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, icono de la pintura internacional, por uno de los ascensores de cristal, junto a la fachada del edificio, para denunciar los ataques de Israel en Gaza y reclamar un alto el fuego.

En una acción distinta a las habituales, al no ser ambiental, Greenpeace eligió el Museo Reina Sofía porque alberga el mítico cuadro "Guernica", de Pablo Picasso, símbolo de la representación pictórica del sufrimiento de la población civil durante la guerra civil española, explicaron a EFE fuentes del grupo ecologista.

Los activistas desplegaron un gran cartel con la ilustración del artista estadounidense Shepard Fairey "Obey", en donde se muestra a un niño palestino lleno de sangre y el mensaje "Can you hear us?" ("¿Nos estáis oyendo"?).

La idea, llevada a cabo en colaboración con la organización de apoyo a los fotoperiodistas palestinos "Unmute Gaza", es rendir homenaje a los fotógrafos y periodistas "que, arriesgando sus vidas, informan desde la zona de conflicto para llamar la atención sobre la pesadilla de muerte, dolor y destrucción que se está viviendo en la zona".

La ilustración colgada en la fachada del Reina Sofía está basada en la imagen tomada por el fotoperiodista gazatí Belal Khaled y es una de las decenas de obras que, desde el movimiento "Unmute Gaza" han realizado una treintena de artistas de todo el mundo.

La directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, tildó de "desesperada" la situación en Gaza, tras 109 días de conflicto. "Estamos ante una catástrofe humanitaria de proporciones descomunales", asegura en una nota de prensa.

"No nos podemos quedar de brazos cruzados, queremos que sepan que sí podemos oírles. Hoy unimos nuestras voces a las suyas y hacemos un llamamiento a las partes implicadas y a la comunidad internacional para priorizar la preservación de la vida humana por encima de todo", añade.

Desde el movimiento "Unmute Gaza", el mensaje transmitido es que "en todas las calles del mundo estamos empoderando al público con ilustraciones gratuitas para protestar".

"El apoyo público ha sido apabullante", con imágenes descargadas y expuestas en calles de 83 ciudades y 30 países. "No somos cómplices y no vamos a mirar hacia otro lado".

Por su parte, el artista Shepard Fairey "Obey" asegura: “me han consternado los bombardeos indiscriminados y el desprecio por los derechos humanos y la vida humana en Gaza por parte del ejército israelí en respuesta al ataque de Hamás".

"La negación de agua, energía eléctrica y productos de primera necesidad a los ciudadanos de Gaza, así como su desplazamiento masivo no tiene justificación moral. Por ello, me uno a tantos otros que exigen un alto el fuego inmediato en Gaza”, añade.

