Accidente en Las Palmas: ¿cómo están los dos heridos que siguen en estado grave?

Resumen: Un bus intermunicipal se volcó en la vía Las Palmas y dejó nueve personas heridas en total, de las cuales dos están graves, entre ellas un motociclista con amputación traumática. Movilidad señala un presunto exceso de velocidad y la vía ya fue habilitada en ambos sentidos.
El accidente en Las Palmas ocurrido en la madrugada de este 6 de noviembre dejó dos heridos de gravedad, entre ellos el motociclista que quedó debajo del bus y sufrió una amputación traumática, según las autoridades de Salud y Movilidad de Medellín.
Inicialmente se reportaron diez lesionados, pero la Secretaría de Movilidad precisó después que en total son nueve personas heridas, todas trasladadas a centros asistenciales.
¿Cómo están los heridos del accidente en Las Palmas?
La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, indicó que el paciente permanece en cirugía y que su pronóstico es delicado. «Esperamos que todo salga bien en esa cirugía y que pueda recuperarse pronto», dijo.
El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que siguen atentos a la evolución de los lesionados y agradeció el trabajo de bomberos, agentes de tránsito y equipos de emergencia.
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¿Qué se sabe de la causa del accidente en Las Palmas?
El accidente en Las Palmas se registró hacia las 5:40 a. m., en el kilómetro 7+400, a la altura de la Colegiatura. Un bus intermunicipal que movilizaba a 19 pasajeros se volcó y una motocicleta que transitaba en sentido contrario quedó debajo del vehículo.
El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que las primeras hipótesis apuntan a un presunto exceso de velocidad e impericia en la conducción, aunque serán las autoridades competentes las que establezcan las causas exactas y las responsabilidades penales y de tránsito.
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¿Cómo quedó la movilidad en la vía?
La vía permaneció cerrada cerca de tres horas mientras se retiraban el bus y la moto. Hacia las 9:00 a. m. la Concesión Túnel Aburrá Oriente y las autoridades confirmaron que el corredor quedó habilitado en ambos sentidos.
Tras el accidente en Las Palmas, las autoridades pidieron a los conductores transitar con precaución por este sector y seguir las indicaciones de tránsito.
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