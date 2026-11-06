Resumen: Al parecer hay más personas heridas. Las autoridades de tránsito acompañan las labores en el sitio y regulan el paso de los vehículos que quedaron atrapados en la zona del cierre

¡Tragedia en Las Palmas! Un grave accidente tiene la vía cerrada en la bajada a Medellín

La madrugada de este viernes 6 de noviembre en la avenida Las Palmas de Medellín, a la altura de la Colegiatura, un grae accidente por el volcamiento de una buseta, que deja varios heridos al menos uno de gravedad, obligó al cierre total del corredor en sentido oriente-occidente, es decir, en la bajada hacia la ciudad.

La primera alerta la emitió la Secretaría de Movilidad de Medellín hacia las 5:43 a. m., cuando reportó movilidad reducida en el sector. «Se presenta movilidad reducida en la Av. Las Palmas, a la altura de la Colegiatura, sentido oriente – occidente, por siniestro vial. Recomendamos transitar con precaución», indicó la entidad en su primer mensaje.

Quince minutos después, hacia las 5:58 a. m., el panorama empeoró: «A esta hora se presenta cierre en la Av. Las Palmas, a la altura de la Colegiatura, sentido oriente – occidente, por siniestro vial. Recomendamos transitar con precaución», informó Movilidad en la actualización del reporte, con la que confirmó el bloqueo total de ese sentido de la calzada.

Según versiones preliminares, un motociclista estaría gravemente herido y en el punto se adelanta la labores de socorro. Mientras ese trámite avanza, el cierre de la vía se mantiene y no hay un estimativo oficial sobre la hora de reapertura del corredor.

Al parecer hay más personas heridas. Las autoridades de tránsito acompañan las labores en el sitio y regulan el paso de los vehículos que quedaron atrapados en la zona del cierre.

La avenida Las Palmas es uno de los corredores viales más importantes de Medellín. Conecta el centro y el sur de la ciudad con la loma de El Poblado y, a través del Túnel de Oriente, con los municipios del Oriente antioqueño, como Rionegro, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral, además del aeropuerto internacional José María Córdova. Por eso, un cierre en plena madrugada y al inicio de la hora pico de la mañana afecta a miles de conductores que se desplazan desde el Oriente y el sur del Valle de Aburrá hacia sus trabajos en Medellín.

El trancón se concentra en el sentido que baja desde el Alto de Las Palmas hacia la ciudad, justo a la altura de la Colegiatura, un punto cercano a centros comerciales, universidades y conjuntos residenciales del sector. Quienes vienen del Oriente antioqueño por el túnel y la doble calzada se encontrarán con el bloqueo apenas inicien el descenso hacia el Valle de Aburrá.

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Mientras se restablece el paso, los conductores que se movilizan en ese sentido pueden evaluar vías alternas de descenso, como la avenida El Poblado por el sector de Los Balsos, o programar sus salidas con mayor anticipación. Quienes aún no han salido del Oriente antioqueño deben tener en cuenta que el flujo hacia Medellín por Las Palmas está interrumpido y que los tiempos de viaje se verán aumentados de manera considerable durante la mañana.

Las recomendaciones de las autoridades para quienes transitan por la zona son mantener la calma, respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes que regulan la movilidad en los alrededores del cierre, no intentar cruzar por el punto del siniestro y transitar con precaución, en especial porque en las primeras horas de la mañana la visibilidad en la loma suele verse reducida por la neblina característica del sector.

Se espera que en el transcurso de la mañana las autoridades entreguen un nuevo balance sobre el estado de la víctima, las circunstancias en las que se produjo el accidente y el plan de movilidad para descongestionar el corredor, uno de los más transitados del área metropolitana del Valle de Aburrá a cualquier hora del día.

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