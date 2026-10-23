Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Video En desarrollo

Accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana, genera fuerte congestión

Un accidente en la autopista Medellín-Bogotá, en sentido Guarne-Medellín y antes del peaje de Copacabana, genera congestión. Piden precaución a conductores.

Publicado por: SoloDuque

Accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana, genera fuerte congestión

Resumen: Un accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana y en sentido Guarne-Medellín, dejó un camión con daños y un trancón en toda una curva.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

Un accidente de tránsito se registró este viernes en la vía Medellín-Bogotá, en sentido Guarne-Medellín y antes de llegar al peaje de Copacabana, y generó una fuerte congestión en el corredor.

Accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana
Foto: Cortesía.

Según reportes de usuarios que transitaban por el sector, el hecho ocurrió en una curva, a la altura del PR9, y quienes bajan desde Guarne hacia el Valle de Aburrá se encuentran con un trancón que se extiende por todo el tramo. Se pide a los conductores transitar con mucha precaución.

Las imágenes que circulan del lugar muestran un vehículo de carga con la cabina y la carrocería con daños severos, rodeado de otros camiones detenidos y de motociclistas y personas en la vía.

De acuerdo con los primeros relatos, el conductor habría perdido el control del vehículo y se habría estrellado contra parte del separador central y contra un poste de alumbrado. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. También se habla de un conductor atrapado, un dato que tampoco tiene confirmación oficial, por lo que por ahora se desconoce si hay personas heridas.

Minuto30 continúa atento a la información que entreguen las autoridades de tránsito y los organismos de socorro sobre las causas del siniestro, el estado de los involucrados y el restablecimiento total de la movilidad.

Se recomienda a quienes planean desplazarse por este corredor consultar el estado de la vía antes de salir, mantener la distancia de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades en el sitio.

Lea también: ¡Pilas! Movilidad reducida en el Túnel de Oriente por trabajos al interior

También te puede interesar: Incineraron un camión y habrían marcado vehículos con insignias del ELN en la vía Quibdó-Pereira

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

Jamaica se consolida como el destino preferido del Caribe para Latinoamérica de la mano de Wingo y Hoteles Royalton

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.