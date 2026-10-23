Accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana, genera fuerte congestión

Resumen: Un accidente en la vía Medellín-Bogotá, antes del peaje de Copacabana y en sentido Guarne-Medellín, dejó un camión con daños y un trancón en toda una curva.

Un accidente de tránsito se registró este viernes en la vía Medellín-Bogotá, en sentido Guarne-Medellín y antes de llegar al peaje de Copacabana, y generó una fuerte congestión en el corredor.



Foto: Cortesía.

Según reportes de usuarios que transitaban por el sector, el hecho ocurrió en una curva, a la altura del PR9, y quienes bajan desde Guarne hacia el Valle de Aburrá se encuentran con un trancón que se extiende por todo el tramo. Se pide a los conductores transitar con mucha precaución.

Las imágenes que circulan del lugar muestran un vehículo de carga con la cabina y la carrocería con daños severos, rodeado de otros camiones detenidos y de motociclistas y personas en la vía.

De acuerdo con los primeros relatos, el conductor habría perdido el control del vehículo y se habría estrellado contra parte del separador central y contra un poste de alumbrado. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. También se habla de un conductor atrapado, un dato que tampoco tiene confirmación oficial, por lo que por ahora se desconoce si hay personas heridas.

Minuto30 continúa atento a la información que entreguen las autoridades de tránsito y los organismos de socorro sobre las causas del siniestro, el estado de los involucrados y el restablecimiento total de la movilidad.

Se recomienda a quienes planean desplazarse por este corredor consultar el estado de la vía antes de salir, mantener la distancia de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades en el sitio.

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