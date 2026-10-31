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Resumen: Un motociclista murió en un accidente en el kilómetro 84 de la vía Bogotá-Girardot, en Silvania, durante el inicio del puente festivo. Según el reporte preliminar de la concesión, otra persona resultó gravemente afectada y la causa probable habría sido no guardar la distancia de seguridad.

Accidente en la vía a Girardot: murió un motociclista en pleno inicio del puente festivo

Un accidente de tránsito dejó un motociclista muerto en la vía Bogotá-Girardot, en medio del inicio del puente festivo. El hecho se registró en la mañana del 31 de octubre de 2026, en el kilómetro 84, jurisdicción de Silvania, Cundinamarca, cerca del sector de San Raimundo.

Según la Concesión Vía Sumapaz, el choque involucró a una camioneta particular y una motocicleta.

¿Qué se sabe del accidente?

Según el reporte preliminar de la concesión, el conductor de la moto murió en el lugar por la gravedad del impacto y otra persona resultó gravemente afectada, por lo que fue remitida a un centro de salud cercano.

Ese reporte no identificó al motociclista.

De acuerdo con ese mismo reporte, la causa probable habría sido no guardar la distancia de seguridad entre vehículos, aunque las circunstancias exactas siguen en verificación.

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Fotos sacadas de redes sociales.

¿Qué medidas hay en la vía durante el puente?

La concesión proyectó que cerca de 120.000 vehículos circularían por el corredor durante el puente festivo y desplegó una operación reforzada.

Para este 31 de octubre, además, hay restricción para vehículos de carga entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Para evitar otro accidente, las autoridades recomiendan revisar frenos, llantas y luces antes de salir, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón, descansar en trayectos largos y mantener la distancia de seguridad.

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