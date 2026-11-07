Resumen: Un accidente en Chile, en la Ruta de la Fruta, dejó 12 personas muertas y 15 heridos, entre ellos dos niños. Las autoridades investigan las causas.

Accidente en Chile deja 12 muertos: choque de camión, bus y carro en la Ruta de la Fruta

Un grave accidente en Chile dejó 12 personas muertas y al menos 15 heridas la mañana del 7 de noviembre, tras un choque múltiple en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso.

La emergencia se registró cerca de las 9:00 de la mañana a la altura del kilómetro 119 de la ruta E-66, sector La Atalaya. En el siniestro se vieron involucrados un camión tolva, un bus interurbano y un automóvil.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, el impacto entre el camión y el bus fue frontal-lateral y de alta energía, por lo que afectó principalmente a los conductores y a los pasajeros que iban en los primeros asientos del transporte público.

El último balance oficial lo entregó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones: 12 fallecidos y 15 heridos de diversa consideración, y no descartó que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.

Al mediodía, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio informó 14 personas hospitalizadas, estables dentro de su gravedad, entre ellas dos niños, de 3 y 11 años.

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¿Qué se sabe del accidente en Chile y de las víctimas?

Hasta el momento las autoridades no han entregado las identidades de las víctimas fatales ni cuántas personas viajaban en total en los tres vehículos.

El alcalde Rodríguez indicó que el bus trasladaba pasajeros de las localidades de Santo Domingo, San Pedro de Melipilla y Navidad.

En las labores de rescate participaron entre 40 y 50 bomberos, con apoyo de los cuerpos de San Antonio y San Pedro. La liberación de las personas atrapadas tomó cerca de una hora, a la que se sumó otra de estabilización y atención.

Hasta el lugar también llegó la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola. En la atención de la emergencia trabajaron además equipos del SAMU y de Carabineros. El alcalde Rodríguez advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar mientras avanzan los rescates, pues Bomberos siguió disponible para colaborar en la recuperación de las personas que permanecían atrapadas en los vehículos.

Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados al Servicio Médico Legal de San Antonio, Valparaíso y Quillota, una vez el Ministerio Público autorice su levantamiento.

La Ruta de la Fruta permanece cortada

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer las causas de este accidente en Chile.

Por el trabajo de los equipos de emergencia y la investigación, la ruta permanece cortada en ambos sentidos desde el acceso a Las Brisas de Santo Domingo. El delegado Millones advirtió que el corte podría extenderse varias horas.

La concesionaria informó que la alternativa para continuar el recorrido es tomar la Ruta 78 y regresar hacia San Pedro; además, entre San Pedro y San Antonio se habilitó un retorno en el cruce El Convento (Enlace Rapel). La Municipalidad de Santo Domingo llamó a los conductores a usar vías alternativas.

La Ruta de la Fruta, que conecta Pelequén con San Antonio, es una de las vías más usadas por quienes se movilizan hacia el litoral central de Chile.

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