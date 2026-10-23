Resumen: El SIATA reporta lluvias esta tarde de viernes en Medellín y el Valle de Aburrá, con acumulados de hasta 4 mm en el centro y el oriente de la ciudad. También hay reportes de lluvia en Envigado, Bello, Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Caldas. Las autoridades piden precaución.

¡Abríguense! Lluvias de esta tarde caen sobre Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá

Las lluvias volvieron a ser protagonistas de la tarde de este viernes 23 de octubre en Medellín y el Valle de Aburrá. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) reportó precipitaciones en varias zonas del área metropolitana, con acumulados de hasta 4 milímetros en cuestión de minutos.

El primer reporte de la tarde se conoció a la 1:55 p. m. Según la red pluviométrica del SIATA, en los cinco minutos previos se habían registrado lluvias con acumulados de hasta 4 milímetros en el oriente de Medellín, una de las zonas donde los aguaceros de esta semana han sido más constantes.

Ya a las 2:28 p. m., el organismo actualizó el panorama. En ese momento, las precipitaciones dejaban acumulados inferiores a 1 milímetro en el oriente de Medellín y en los límites entre Bello y Medellín, de 1 milímetro en Envigado y de 4 milímetros en el centro de la capital antioqueña.

De manera paralela, reportes que llegan a nuestra redacción confirman que también llueve sobre el sur del Valle de Aburrá: en Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Caldas se registran precipitaciones esta tarde, por lo que el aguacero abarca buena parte del área metropolitana.

Imagen: SIATA.

El SIATA, que opera la red de monitoreo más completa del departamento, mide en tiempo real el comportamiento de la lluvia, los caudales de las quebradas y la actividad eléctrica en los diez municipios del Valle de Aburrá, lo que permite emitir alertas tempranas para proteger a la comunidad. Durante la tarde, el organismo ha actualizado sus reportes cada pocos minutos para informar el desplazamiento de las precipitaciones por el área metropolitana.

Una semana marcada por la lluvia

La jornada de este viernes se suma a una semana de fuertes precipitaciones en la región. Este jueves, las lluvias en Medellín obligaron a las autoridades a declarar alerta naranja por el aumento del caudal de las quebradas Santa Elena y La Presidenta, dos de las corrientes que atraviesan la ciudad y que son monitoreadas de manera permanente por los organismos de gestión del riesgo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante esa jornada, el SIATA registró lluvias en el oriente, el centro y el sur de Medellín, además de municipios como Copacabana, Girardota, Bello y Barbosa. También se contaron decenas de descargas eléctricas en el Valle de Aburrá: la mayoría se concentraron en Medellín, con 47, seguida de Barbosa, con 44, y Bello, con 22.

El pasado martes, las precipitaciones en el norte de Medellín dejaron acumulados de hasta 6 milímetros y se extendieron a los municipios del norte del Valle, mientras que a comienzos de mes las lluvias dejaron jornadas con más de 200 descargas eléctricas en la región metropolitana.

Las autoridades de Medellín indicaron que trabajan de la mano del SIATA y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) para seguir la evolución de los aguaceros y atender cualquier emergencia que se presente.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante la persistencia de las lluvias, las autoridades recuerdan a la ciudadanía algunas medidas clave para prevenir emergencias:

Salir con impermeable o paraguas y, si es posible, aplazar los desplazamientos que no sean necesarios mientras pasa el aguacero.

Conducir con precaución por las vías mojadas, reducir la velocidad y mantener mayor distancia con los demás vehículos.

No acercarse a los cauces de quebradas y ríos, ni intentar cruzar corrientes de agua a pie o en vehículo.

Estar atentos en las zonas de ladera, donde las lluvias aumentan el riesgo de deslizamientos.

Seguir los reportes oficiales del SIATA y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cualquier emergencia relacionada con las lluvias puede ser reportada a la línea 123.

Lea también: ¡Alerta naranja! Fuertes lluvias en Medellín ponen en vigilancia a las quebradas Santa Elena y La Presidenta

También te puede interesar: Lluvias en el norte de Medellín dejan acumulados de hasta 6 milímetros y se extienden al norte del Valle

Más noticias de Medellín y Antioquia