Concejo de Medellín aprobó el POT en segundo debate con 18 votos a favor

Resumen: El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate la revisión del POT con 18 votos a favor, dos en contra y una abstención, tras una sesión de más de 14 horas. La norma modifica cerca del 78 % del articulado vigente desde 2014, cambia las reglas de renovación urbana y mantiene la restricción a la vivienda turística en zonas de baja mixtura.

El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), con 18 votos a favor, dos en contra y una abstención. La decisión llegó tras más de tres meses de discusión y una sesión plenaria de más de 14 horas.

El Proyecto de Acuerdo 104 de 2026 modifica cerca del 78 % del articulado del POT vigente desde 2014, aunque conserva elementos estructurales del modelo de ocupación de la ciudad. Según Caracol Radio, plantea nuevas reglas de desarrollo urbano con un horizonte de 12 años. Incluye normas sobre ruido, mixturas de usos, vivienda y amenaza por riesgo.

Una ciudad que busca más vivienda

Uno de los principales objetivos de la administración distrital es ampliar la oferta de vivienda, simplificar trámites y permitir que terrenos y edificaciones que hoy tienen dificultades para desarrollarse se incorporen a nuevos proyectos.

Durante el debate, el coordinador de ponentes, Andrés Tobón, expuso el panorama: Medellín tiene un déficit de 38.000 viviendas, el mercado demanda cerca de 40.000 y la ciudad solo puede proveer 15.000. Por su parte, el concejal ponente Santiago Narváez señaló que el acuerdo habilita viviendas potenciales en 49 polígonos de intervención.

Renovación urbana: tres modalidades

Uno de los cambios más importantes está en la renovación urbana. La norma contempla tres modalidades: redesarrollo, reactivación y revitalización. En los polígonos de redesarrollo se mantiene la gestión asociada mediante planes parciales. En reactivación y revitalización se habilitan alternativas de desarrollo predio a predio, sin que necesariamente deban pasar por la formulación y adopción de un plan parcial.

Algunos sectores podrán avanzar con licencias individuales, siempre que cumplan las condiciones de aprovechamiento, infraestructura, espacio público y equipamientos establecidas para cada zona. Además, se plantea un esquema de incentivos para promover la integración de lotes: los proyectos podrán acceder a mayores aprovechamientos cuando agrupen terrenos y cumplan con la entrega de suelo para espacio público y equipamientos. En ciertas condiciones, la densidad puede llegar a 518 viviendas por hectárea.

Vivienda turística: se mantiene la restricción en baja mixtura

Otro de los puntos que más discusión generó fue la regulación de la vivienda destinada al alojamiento turístico. El POT mantiene la restricción para esta actividad en las zonas de baja mixtura, donde predomina el uso residencial. La administración sostiene que no se trata de una prohibición nueva, pues desde el POT de 2014 el hospedaje turístico no está permitido en esos sectores.

La revisión busca concentrar esta actividad en centralidades, corredores de alta mixtura y zonas cercanas al transporte masivo, y establece condiciones para su funcionamiento en áreas de media mixtura. Según cifras de la Alcaldía, los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026, con presiones sobre la vocación residencial y la convivencia en sectores como El Poblado, Laureles-Estadio y La Candelaria.

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La norma también reconoce los usos establecidos: los establecimientos que comenzaron a operar legalmente, cuando la actividad estaba permitida y cumplen las condiciones urbanísticas y sectoriales, podrán continuar funcionando. El registro turístico, sin embargo, no reemplaza la obligación de cumplir las normas de uso del suelo ni los reglamentos de propiedad horizontal.

Un proceso con participación y reparos

El trámite incluyó más de 500 aportes ciudadanos y un cabildo abierto con 115 personas. En el segundo debate se radicaron 119 enmiendas con 154 solicitudes, según la Administración Distrital.

Mientras el sector constructor respaldó la eliminación de trámites que considera obstáculos para nuevos proyectos, algunos urbanistas y concejales advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la planeación sin garantizar suficiente infraestructura, espacio público y equipamientos para acompañar el crecimiento. Entre los asuntos con reparos estuvieron la flexibilización de los planes parciales, los índices de construcción, las obligaciones urbanísticas y la regulación de la vivienda turística.

La revisión también incorpora herramientas para promover vivienda de interés social y prioritario, recuperar edificaciones, facilitar nuevos usos y atender las condiciones de los barrios y las laderas, en un Distrito de 16 comunas, 249 barrios urbanos oficiales y cinco corregimientos.

La decisión corresponde a la aprobación en segundo debate por el Concejo de Medellín.

Fuentes: Caracol Radio y ABC Economía.