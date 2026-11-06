¡A respirar tranquilo! Valle de Aburrá cerró la temporada crítica con aire bueno y aceptable

Resumen: El Valle de Aburrá cerró con balance favorable el segundo periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de 2026: todas las estaciones registraron aire Bueno (ICA verde) y Aceptable (ICA amarillo), sin necesidad de declarar nivel de prevención. El Área Metropolitana atribuyó el resultado al monitoreo continuo del SIATA, 20 operativos a fuentes móviles con 716 mediciones (62% de vehículos en cumplimiento), control a cerca de 40 empresas y talleres comunitarios con los grupos CUIDÁ. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantener hábitos de movilidad sostenible.

¡Buenas noticias para los pulmones de la región! El Valle de Aburrá cerró con un balance favorable el segundo periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de 2026, con condiciones óptimas en todo el entorno metropolitano. Las estaciones de representatividad poblacional encargadas de medir el material particulado PM2.5 registraron calidad del aire Buena (ICA verde) y Aceptable (ICA amarillo) en todo el territorio, por lo que no fue necesario declarar el nivel de prevención, un hito importante para la tranquilidad de los habitantes de la subregión.

De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este comportamiento positivo fue posible gracias a las condiciones meteorológicas, al seguimiento continuo de la atmósfera y a los controles aplicados a las fuentes de emisión durante el periodo crítico.

«Estos resultados son el producto del seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas y de la articulación con los municipios y las comunidades», destacó Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector Ambiental del Área Metropolitana.

Vale recordar que durante los primeros meses del año la subregión suele atravesar su temporada más crítica de contaminación por las condiciones secas del clima, los incendios forestales y la acumulación de material particulado en el valle. En 2026, las autoridades adelantaron medidas preventivas que, sumadas al comportamiento favorable de las lluvias, permitieron sortear la temporada sin llegar a restricciones como las vividas en años anteriores.

Monitoreo permanente, la clave del buen resultado

El Sistema de Alerta Temprana (SIATA) realizó un monitoreo continuo del comportamiento de los contaminantes, las variables meteorológicas y el ingreso de masas de aire contaminadas provenientes de otras regiones. Con esa información se generaron informes técnicos diarios y pronósticos precisos que orientaron la toma de decisiones preventivas de las autoridades ambientales de los diez municipios del Valle de Aburrá.

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Operativos a carros y empresas

Como parte fundamental de las acciones de vigilancia y control adelantadas durante este periodo, las autoridades de tránsito y ambientales realizaron 20 operativos dirigidos a fuentes móviles en las vías del territorio metropolitano. En total se efectuaron 716 mediciones de emisiones, de las cuales el 62 % —equivalente a 446 vehículos— cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental establecida.

De manera paralela, se ejecutaron operativos de control a fuentes fijas de emisión, con visitas a cerca de 40 empresas de sectores industriales como el papelero, cerámico, químico, maderero, textil, alimentos, plástico y metalmecánico. Estas visitas permitieron verificar el estricto cumplimiento de las normas ambientales por parte del sector productivo de la región.

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Asimismo, se continuó impulsando el Distintivo Ambiental Vehicular en alianza con la Universidad de Antioquia, un reconocimiento que premia las mejores prácticas en las flotas de transporte público y de carga que circulan por el área metropolitana.

Trabajo de la mano con la comunidad

Otro de los pilares del periodo fue el trabajo comunitario. Se realizaron cerca de 10 talleres con los grupos CUIDÁ —voluntarios de la gestión ambiental— enfocados en la preparación frente al fenómeno de El Niño y los incendios forestales, dos de los factores que más afectan la calidad del aire en la subregión.

La ciudadanía también tuvo acceso permanente al Geoportal Ciudadano, una herramienta tecnológica que permite consultar en tiempo real el Índice de Calidad del Aire de las 20 estaciones de monitoreo instaladas en el Valle de Aburrá.

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Para consolidar estos logros, el Área Metropolitana anunció que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y con los operativos de control interinstitucional en los municipios del Valle de Aburrá.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado enfático a la ciudadanía para que siga sumando a este propósito mediante hábitos de movilidad sostenible: elegir el transporte público, compartir el vehículo particular y adoptar alternativas de transporte ecológicas que ayuden a mantener el aire de la región en niveles favorables.