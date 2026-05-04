Resumen: Valle de Aburrá reporta buena calidad del aire en 2026 sin necesidad de alertas ambientales.

¡Respire tranquilo! Reportan buena calidad del aire en el Valle de Aburrá durante este 2026

Un balance positivo entregaron las autoridades ambientales sobre la calidad del aire en el Valle de Aburrá durante el primer periodo de control de contaminación atmosférica de 2026, comprendido entre finales de febrero y marzo.

Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante estas semanas no se presentaron condiciones que obligaran a declarar alertas o niveles de prevención, lo que refleja un comportamiento favorable en los indicadores ambientales de la región.

Las estaciones de monitoreo registraron niveles que oscilaron entre categorías consideradas buenas y aceptables en material particulado PM2.5, uno de los principales contaminantes que afecta la calidad del aire.

En paralelo, las autoridades adelantaron operativos de control en diferentes frentes. En total, realizaron más de 2.200 mediciones a vehículos en vía pública, de los cuales cerca de dos tercios cumplieron con la normatividad vigente en emisiones. Estas acciones se desarrollaron en articulación con secretarías de movilidad de los municipios del área metropolitana.

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Asimismo, llevaron a cabo inspecciones a empresas de distintos sectores productivos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas ambientales en fuentes fijas de emisión. Estas visitas hacen parte de las estrategias para mantener y mejorar la calidad del aire en la región.

El monitoreo constante estuvo a cargo del SIATA, que realiza seguimiento en tiempo real a las condiciones atmosféricas mediante una red de estaciones distribuidas en el territorio. A través de esta plataforma, la ciudadanía puede consultar el estado del aire de forma permanente.

Las autoridades reiteraron que, aunque los resultados de la calidad del aire son favorables, es clave mantener las acciones de control y fomentar hábitos responsables entre la ciudadanía para evitar episodios críticos en el futuro.

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