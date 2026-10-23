«Nada de esto va a quedar impune»: De la Espriella condena el carro bomba en Casanare

Resumen: El mandatario ordenó a la Fuerza Pública capturar a los autores del atentado en el peaje San Pedro, que dejó tres heridos leves y la vía cerrada totalmente.

El presidente Abelardo De La Espriella condenó «con toda la contundencia» el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba contra el peaje San Pedro, en Villanueva, Casanare, un ataque que dejó varios trabajadores heridos durante la madrugada de este viernes 23 de octubre y que mantiene cerrada la vía entre ese municipio y Monterrey.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado anunció que ya ordenó a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia desplegar todas sus capacidades para dar con los responsables del hecho. «¡Los terroristas no van a arrodillar a Colombia!», afirmó en el trino, publicado esta mañana.

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«Nada de esto va a quedar impune»: la orden del presidente

El mandatario dijo que la persecución será contra los autores materiales e intelectuales del ataque y aseguró que el hecho no quedará sin castigo. «Que les quede absolutamente claro a estos miserables bandidos: nada de esto va a quedar impune. Les voy a hacer pagar, ante la justicia y con todo el peso de la ley, cada gota de sangre que han derramado del pueblo colombiano», sostuvo.

De La Espriella agregó que la acción del Estado será frontal contra las estructuras detrás del atentado: «Vamos a perseguirlos sin descanso, desmantelar sus estructuras, destruir sus economías ilícitas y llevarlos ante los jueces para que respondan por sus crímenes. No habrá refugio ni territorio donde puedan esconderse de la acción legítima del Estado».

El presidente también tuvo un mensaje para las víctimas del ataque: «Mi solidaridad con los heridos, sus familias y todo el pueblo de Casanare». Y cerró su pronunciamiento con una frase en defensa de la autoridad: «En la Patria Milagro, la vida de los colombianos se respeta y la autoridad del Estado se hace cumplir. ¡Firme por la Patria!».

Así ocurrió el atentado contra el peaje San Pedro

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el hecho fue reportado a las 00:24 de este viernes por personal de la concesión Covioriente. El carro bomba detonó en el peaje San Pedro, ubicado en el PR 14+900 de la Ruta Nacional 6511, en el sector de la vereda Banquetas, jurisdicción de Villanueva, al sur de Casanare.

El balance preliminar de la entidad reporta tres personas con lesiones leves y siete ilesas, sin víctimas fatales. Los primeros informes conocidos sobre el ataque hablaban de cuatro trabajadoras heridas, que fueron trasladadas al hospital de Villanueva, donde recibieron atención médica y permanecen estables.

Según los primeros testimonios, un sujeto habría abandonado el vehículo cargado con explosivos junto a las casetas del peaje y luego habría huido en una motocicleta, momentos antes de la detonación. La explosión destruyó varias casetas de cobro y causó considerables daños materiales en la infraestructura del peaje.

Tras el reporte se activó el protocolo de atención de emergencias, con ambulancias, carro taller y el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Por seguridad de los usuarios, la vía Monterrey – Villanueva permanece con cierre total, mientras las autoridades adelantan las labores de verificación y descartan la presencia de otros artefactos explosivos en la zona.

Rechazo del Gobierno y recompensa por información

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también rechazó el ataque y lo calificó como un acto criminal contra la vida de los colombianos y su derecho a movilizarse en paz y seguridad. «El terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos. Solidaridad con los heridos y sus familias», expresó la jefe de esa cartera, que aseguró que el Gobierno trabaja con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes transitan por el corredor.

Por su parte, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, condenó el atentado y anunció que se desplazará al lugar para acompañar a la comunidad y visitar a las personas afectadas. «Estos hechos son inaceptables. No vamos a tolerar que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente ni la tranquilidad de nuestras familias», señaló el mandatario departamental, que convocó a un consejo de seguridad para coordinar las acciones frente al ataque.

Además, se conoció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. Hasta el momento, las autoridades no han atribuido públicamente el ataque a ningún grupo armado y la investigación continúa para establecer cómo fue preparado el vehículo utilizado y quiénes participaron en el hecho.

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