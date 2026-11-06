¡97 mil contagiados! Dengue no da tregua en Colombia: ya son 65 muertos confirmados

Resumen: Colombia acumula 97.894 casos de dengue y 65 muertes confirmadas, según el INS. Meta, Bolívar y Santander lideran los contagios y 25 territorios reportan aumentos superiores al 30 %. Expertos recomiendan eliminar criaderos del mosquito, usar repelente y reconocer los signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y sangrados.

Colombia no logra salir de la zozobra por el dengue. El más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 43, confirmó que el país ya acumula 97.894 casos de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y que las muertes confirmadas llegan a 65. La cifra de contagios está a un paso de romper la barrera de los 100 mil y mantiene en vilo a las autoridades sanitarias.

Del total de casos registrados en lo que va del año, 59.472 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 37.443 personas sí presentan estas señales de advertencia y 979 han desarrollado dengue grave, la manifestación más delicada de la enfermedad y la que más preocupa a los médicos por su riesgo de complicaciones y muerte.

El panorama de mortalidad también es delicado. Según el INS, a la fecha se han notificado 245 fallecimientos probables asociados al dengue: 65 fueron confirmados por las autoridades, 135 fueron descartados tras la revisión y 45 casos continúan bajo investigación, por lo que la cifra de muertos aún podría aumentar en las próximas semanas.

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Los departamentos más golpeados por el mosquito

El reporte del Instituto Nacional de Salud deja claro que el dengue no se reparte por igual en el mapa. Meta es el departamento con más contagios, con 14.131 casos, seguido por Bolívar, con 9.704; Santander, con 7.488; Cesar, con 6.745, y Norte de Santander, con 6.094. Estos cinco territorios concentran buena parte de la carga nacional de la enfermedad.

Pero la alarma no suena solo allí. El INS identificó incrementos superiores al 30 % en los contagios en 25 entidades territoriales, entre ellas Atlántico, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca y Sucre, lo que muestra que el mosquito está ganando terreno en gran parte del país, en plena temporada de lluvias que favorece su reproducción.

«Lavar, tapar, voltear y eliminar»: la receta contra los criaderos

Frente a este panorama, la epidemióloga Silvana Zapata, integrante de la Asociación Colombiana de Epidemiología, insistió en que la batalla contra el dengue se gana primero dentro de las casas. La especialista pidió reforzar la vigilancia y resumió las medidas en cuatro acciones sencillas: lavar, tapar, voltear y eliminar todo lo que pueda convertirse en criadero del mosquito.

Entre las recomendaciones concretas están lavar y mantener tapados los depósitos de agua, limpiar canaletas y desagües, voltear los recipientes que no se estén usando y deshacerse de objetos que acumulen agua, incluidos floreros y bebederos de mascotas. Zapata también aconsejó utilizar repelente, vestir prendas que cubran brazos y piernas, y proteger puertas y ventanas con mosquiteros, sobre todo en las zonas donde más contagios se concentran.

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Los signos de alarma que no se pueden dejar pasar

Los especialistas advierten que reconocer a tiempo los signos de alarma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un detalle clave: cuando la fiebre empieza a bajar no significa que el peligro haya pasado; justo en ese momento pueden aparecer las complicaciones del dengue grave.

Los síntomas que exigen acudir de inmediato a un centro médico son el dolor abdominal intenso y continuo, los vómitos persistentes, cualquier sangrado, la somnolencia excesiva, la irritabilidad y las dificultades para respirar. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es no esperar en la casa.

En cuanto al manejo de los síntomas, los expertos recomiendan mantener una hidratación adecuada y evitar la automedicación. Para controlar la fiebre y el dolor se debe preferir el acetaminofén, y evitar medicamentos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico (aspirina), que pueden empeorar el cuadro y aumentar el riesgo de sangrados.

Las autoridades y los especialistas coinciden en que frenar al dengue exige un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía: mientras las secretarías de salud refuerzan la vigilancia epidemiológica y las jornadas de control del mosquito, cada hogar tiene la tarea de revisar sus patios, terrazas y tanques para que el Aedes aegypti no encuentre dónde reproducirse. Con casi 98 mil contagiados y 65 vidas perdidas, la consigna es clara: el descuido de hoy puede ser el criadero de mañana.