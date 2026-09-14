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    Intensifican medidas preventivas ante el riesgo de incremento en casos de dengue en Antioquia

    El peligro del dengue acecha cada rincón de Antioquia tras las recientes lluvias y la acumulación de agua.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Intensifica medidas preventivas ante el riesgo de incremento en casos de dengue en Antioquia
    Foto de archivo.
    Intensifican medidas preventivas ante el riesgo de incremento en casos de dengue en Antioquia

    Resumen: La Gobernación de Antioquia alerta sobre el riesgo de contagio de dengue debido a las lluvias y el calor, exigiendo medidas preventivas a la ciudadanía.

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    Una silenciosa y letal amenaza mantiene en alerta máxima a las autoridades sanitarias del departamento, donde la combinación de intensas olas de calor y precipitaciones crea el escenario perfecto para la proliferación masiva del dengue, poniendo en riesgo la salud pública de miles de ciudadanos que descuidan la limpieza de sus hogares.

    Ante esta alarmante situación, la Gobernación de Antioquia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención, advirtiendo que los cambios climáticos actuales y el almacenamiento de agua por racionamientos están disparando la creación de criaderos ideales para los insectos transmisores.

    Según detalló la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, las lluvias constantes facilitan la acumulación de líquido vital en patios, terrazas y recipientes abandonados, transformando los domicilios en verdaderos centros de reproducción para vectores como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

    Pese a que las cifras oficiales con corte al 31 de agosto reportan 2.726 casos frente a los 7.652 del mismo periodo en 2025, lo que evidencia una reducción del 64,3%, el peligro sigue latente y las estadísticas de la enfermedad exigen no bajar la guardia.

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    Durante el presente año, las instancias departamentales han intensificado la vigilancia epidemiológica mediante cincuenta y nueve actividades de apoyo, veinte asistencias técnicas, siete Salas de Análisis de Riesgo y la distribución de 10.160 toldillos insecticidas de larga duración en subregiones vulnerables como Urabá y Bajo Cauca.

    Sin embargo, las autoridades insisten en que el control vectorial requiere de la colaboración ciudadana para eliminar llantas, botellas y latas, cepillar y tapar tanques de almacenamiento, y renovar constantemente el agua de floreros y bebederos de animales, protegiendo principalmente a la población infantil y adulta mayor con repelentes y prendas adecuadas.

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