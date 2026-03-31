Semana Santa bajo alerta sanitaria: dengue se dispara y fiebre amarilla ya deja muertos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Aumentan los casos de dengue y crece el riesgo de fiebre amarilla en plena Semana Santa. Autoridades piden vacunación urgente.

La temporada de Semana Santa llega con una advertencia clara de las autoridades sanitarias: el aumento de enfermedades como el dengue y el riesgo de fiebre amarilla podrían afectar a miles de viajeros en el país.

En Cundinamarca, el monitoreo epidemiológico mantiene bajo observación dos posibles casos de fiebre amarilla en municipios como Medina y Guaduas, mientras que la preocupación crece tras confirmarse la muerte de cuatro personas que contrajeron el virus fuera del departamento sin haber sido vacunadas.

Este panorama encendió las alarmas de las autoridades, que insisten en la importancia de la inmunización antes de desplazarse a zonas de riesgo.

La vacuna, que se aplica una sola vez en la vida, requiere al menos 10 días para generar protección efectiva.

Ante el incremento de viajes, el departamento habilitó más de 200 puntos de vacunación y activó estrategias con el sector turismo para promover la prevención entre visitantes y residentes.

Dengue al alza: niños, los más afectados

En paralelo, el dengue sigue ganando terreno. Más de 400 casos han sido reportados en el departamento, con un incremento cercano al 50% frente al año anterior.

Municipios como Medina, Guaduas y Girardot concentran buena parte de los contagios, algunos ya en niveles de brote. El dato que más preocupa a las autoridades es que una proporción significativa de los casos corresponde a menores de edad.

A nivel nacional, la tendencia también es creciente, lo que mantiene en alerta al sistema de salud en plena temporada de alta movilidad.

Lea también: Vendedor informal sacó cuchillo para obligar a un colado a pagar el pasaje en TransMilenio

Las autoridades reiteran que evitar criaderos de mosquitos sigue siendo la principal barrera contra el dengue. El uso de repelente, ropa adecuada y la eliminación de agua estancada son medidas fundamentales.

Para la fiebre amarilla, el mensaje es contundente: vacunarse antes de viajar puede salvar vidas.

Con este panorama, la Semana Santa no solo será de descanso y turismo, sino también de máxima precaución en materia de salud pública.

Más noticias de Colombia