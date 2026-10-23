Resumen: La Policía de Carreteras incautó 379 kilogramos de marihuana tras una persecución en la vía La Pintada-Medellín, en el Suroeste de Antioquia. El conductor, que movilizaba la droga en modalidad 'kamikaze', hizo caer de la moto a los patrulleros y les dispararon a las llantas para detenerlo; finalmente fue capturado. Una persona ajena al procedimiento resultó herida en el hombro y recibe atención médica.

Balas a las llantas y un capturado tras persecución: 379 kilos de marihuana en La Pintada

379 kilogramos de marihuana fueron incautados por la Policía de Carreteras tras una persecución en la vía que comunica a La Pintada con Medellín, en el Suroeste de Antioquia. El procedimiento dejó, además, un hombre capturado y una persona herida.

El hecho se registró en el sector El Caney, en el kilómetro 10 de la vía La Pintada – Medellín, cuando los uniformados le hicieron el pare a una camioneta particular que, según el reporte de la Policía de Antioquia, movilizaba el cargamento de estupefacientes bajo la modalidad conocida como ‘kamikaze’.

Lejos de detenerse, el conductor hizo una maniobra evasiva y arrancó a toda velocidad, con lo que se inició una persecución por ese corredor vial. En plena huida, el hombre hizo caer de la moto a los policías que lo perseguían, una situación que puso en riesgo no solo a los uniformados, sino a las demás personas que se movilizaban por el sector en ese momento.

Ante el peligro que representaba la conducta del señalado, los uniformados tomaron la decisión de dispararle a las llantas de la camioneta para lograr que se detuviera, objetivo que finalmente cumplieron tras la persecución.

El conductor huyó a pie, pero terminó capturado

Aunque el automotor quedó inmovilizado, el conductor no se entregó de inmediato: emprendió la huida a pie y dejó abandonada la camioneta en plena vía. Sin embargo, la reacción de las patrullas permitió capturarlo poco después en los alrededores del sector.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron en su interior 379 kilogramos de marihuana, un cargamento cercano a los 400 kilos que era movilizado de manera ilegal por esa vía del Suroeste. La droga incautada y el capturado quedaron en manos de las autoridades, que adelantan el proceso judicial correspondiente.

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De acuerdo con las autoridades, la modalidad ‘kamikaze’ es utilizada por las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes para mover marihuana y otros estupefacientes en vehículos particulares: un conductor solo asume el traslado del cargamento de un punto a otro del país a cambio de dinero, corriendo todos los riesgos del trayecto, incluida su propia captura.

Este tipo de transporte permite a las estructuras criminales mover los cargamentos sin exponer a más integrantes de la organización: si el vehículo es requerido por las autoridades, el conductor intenta huir, tal como ocurrió en este caso, mientras la estructura pierde únicamente la droga y a quien la transportaba.

Una persona ajena al procedimiento resultó herida

Durante la persecución, una persona ajena al procedimiento resultó herida en el hombro. La víctima fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención y acompañamiento por parte de la administración municipal de La Pintada.

La Pintada es un municipio del Suroeste antioqueño, ubicado a unos 79 kilómetros de Medellín. Por su corredor vial transitan a diario cientos de vehículos que comunican al Suroeste con el Valle de Aburrá, lo que convierte a esta ruta en una zona de paso permanente y en un punto de atención constante para los controles de la Policía de Carreteras.

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Las autoridades reiteraron que los operativos y puestos de control en las vías del Suroeste antioqueño seguirán firmes para evitar que los corredores de la región sean usados por las organizaciones al servicio del narcotráfico.