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El cuerpo de Daniel Rojas se encuentra en Medicina Legal en Medellín

Los familiares pueden acudir a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín

Publicado por: Juan Manuel

El cuerpo de Daniel Rojas se encuentra en Medicina Legal en Medellín
El cuerpo de Daniel Rojas se encuentra en Medicina Legal en Medellín

Resumen: El cuerpo de Daniel Rojas Borrero, de 39 años de edad, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín. El ciudadano nació el 29 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

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El cuerpo de Daniel Rojas Borrero, de 39 años de edad, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín. El ciudadano nació el 29 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Según la información suministrada, el cuerpo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal el 13 de octubre de 2026. La entidad hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a la sede con el fin de adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden acudir a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y orientación sobre el caso.

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