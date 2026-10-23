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Resumen: El cuerpo de Daniel Rojas Borrero, de 39 años de edad, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín. El ciudadano nació el 29 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

El cuerpo de Daniel Rojas se encuentra en Medicina Legal en Medellín

El cuerpo de Daniel Rojas Borrero, de 39 años de edad, se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín. El ciudadano nació el 29 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Según la información suministrada, el cuerpo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal el 13 de octubre de 2026. La entidad hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a la sede con el fin de adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden acudir a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y orientación sobre el caso.