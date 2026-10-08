Lugar en el que el individuo disparó contra las víctimas, porque intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy condenado y su excompañera sentimental. Fotos: Cortesía

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Resumen: De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Campo Valdés la madrugada del pasado 9 de marzo

Pagará 19 años de cárcel por matar a una mujer que trató de evitar una riña en Campo Valdés

Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Camilo Agudelo Zapata, un juez de conocimiento lo sentenció a 19 años de prisión como responsable de atacar con arma de fuego a dos mujeres de 26 y 27 años en el oriente de Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Campo Valdés la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando el hombre le causó la muerte a una de ellas y dejó gravemente lesionada a la otra.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que la agresión se produjo porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy procesado y su excompañera sentimental.

Agudelo Zapata, de 31 años, fue condenado por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La decisión quedó ejecutoriada.

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