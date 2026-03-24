Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡No aceptó los cargos! Se presentó ante la justicia el hombre señalado de atacar a dos mujeres en Campo Valdés, una de ellas murió

    Las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su ex y por eso les habría disparado

    Publicado por: SoloDuque

    Lugar en el que el individuo disparó contra las víctimas, porque intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su excompañera sentimental. Fotos: Cortesía
    ¡No aceptó los cargos! Se presentó ante la justicia el hombre señalado de atacar a dos mujeres en Campo Valdés, una de ellas murió

    Resumen: La agresión se habría producido porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su ex

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo Agudelo Zapata, como presunto responsable de atentar contra la vida de dos mujeres de 26 y 27 años.

    De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del grupo de Alertas Tempranas de homicidio de la URI, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Campo Valdés de Medellín (Antioquia) la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando el hombre, al parecer, atacó con arma de fuego a las dos mujeres.

    Las labores de policía judicial evidenciaron que la agresión se habría producido porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su excompañera sentimental. Producto del ataque una mujer murió y otra resultó gravemente herida.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Agudelo Zapata, de 31 años, se presentó con su abogado ante las autoridades y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    En contexto: Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.