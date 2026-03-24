¡No aceptó los cargos! Se presentó ante la justicia el hombre señalado de atacar a dos mujeres en Campo Valdés, una de ellas murió

Resumen: La agresión se habría producido porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su ex
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo Agudelo Zapata, como presunto responsable de atentar contra la vida de dos mujeres de 26 y 27 años.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del grupo de Alertas Tempranas de homicidio de la URI, los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Campo Valdés de Medellín (Antioquia) la madrugada del pasado 9 de marzo, cuando el hombre, al parecer, atacó con arma de fuego a las dos mujeres.
Las labores de policía judicial evidenciaron que la agresión se habría producido porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su excompañera sentimental. Producto del ataque una mujer murió y otra resultó gravemente herida.
Agudelo Zapata, de 31 años, se presentó con su abogado ante las autoridades y durante las audiencias concentradas no se allanó a los cargos imputados por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En contexto: Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió
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