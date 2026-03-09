Resumen: En la madrugada de este lunes 9 de marzo, una discusión en plena vía pública escaló hasta convertirse en una tragedia que dejó como saldo una mujer asesinada y otra gravemente herida por impactos de arma de fuego.

Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió

Minuto30.com .- Un hecho de sangre enluta al barrio La Piñuela, en la zona nororiental de Medellín. En la madrugada de este lunes 9 de marzo, una discusión en plena vía pública escaló hasta convertirse en una tragedia que dejó como saldo una mujer asesinada y otra gravemente herida por impactos de arma de fuego.

Los hechos se registraron cuando, según versiones de la comunidad, se presentó una fuerte riña en la que se vieron involucradas varias personas. En medio del altercado, un hombre desenfundó un arma, disparó contra las dos mujeres y huyó del lugar con rumbo desconocido.

El reporte de las víctimas

La patrulla de vigilancia de la Policía llegó al sitio tras ser alertada por los vecinos. Al arribar, los uniformados encontraron la siguiente situación:

Mujer fallecida: Se trata de una joven de entre 25 y 30 años aproximadamente. quien se encontraba indocumentada, por lo que su identidad está por establecerse en Medicina Legal.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Otra joven de 25 años recibió un impacto de bala en el tórax. Debido a la gravedad de la herida, fue trasladada de urgencia a una clínica del norte de la ciudad, de manera urgente; y al parecer ya fue dada de alta.

Investigación en curso

Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver y la recolección de material probatorio en la escena. Buscan identificar al agresor y determinar si existía un vínculo previo entre él y las víctimas o si se trató de un hecho de intolerancia espontáneo.