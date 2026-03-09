Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió

    Buscan identificar al agresor y determinar si existía un vínculo previo entre él y las víctimas

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió

    Resumen: En la madrugada de este lunes 9 de marzo, una discusión en plena vía pública escaló hasta convertirse en una tragedia que dejó como saldo una mujer asesinada y otra gravemente herida por impactos de arma de fuego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hecho de sangre enluta al barrio La Piñuela, en la zona nororiental de Medellín. En la madrugada de este lunes 9 de marzo, una discusión en plena vía pública escaló hasta convertirse en una tragedia que dejó como saldo una mujer asesinada y otra gravemente herida por impactos de arma de fuego.

    Los hechos se registraron cuando, según versiones de la comunidad, se presentó una fuerte riña en la que se vieron involucradas varias personas. En medio del altercado, un hombre desenfundó un arma, disparó contra las dos mujeres y huyó del lugar con rumbo desconocido.

    El reporte de las víctimas

    La patrulla de vigilancia de la Policía llegó al sitio tras ser alertada por los vecinos. Al arribar, los uniformados encontraron la siguiente situación:

    Mujer fallecida: Se trata de una joven de entre 25 y 30 años aproximadamente. quien se encontraba indocumentada, por lo que su identidad está por establecerse en Medicina Legal.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Otra joven de 25 años recibió un impacto de bala en el tórax. Debido a la gravedad de la herida, fue trasladada de urgencia a una clínica del norte de la ciudad, de manera urgente; y al parecer ya fue dada de alta.

    Investigación en curso

    Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver y la recolección de material probatorio en la escena. Buscan identificar al agresor y determinar si existía un vínculo previo entre él y las víctimas o si se trató de un hecho de intolerancia espontáneo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.