Resumen: Un operativo encubierto de siete días en Polk, Florida, dejó 281 arrestos. Entre ellos hay 17 empleados de Disney (13) y Universal (4); siete por cargos relacionados con menores. Los acusados se presumen inocentes.

17 empleados de dos empresas de entretenimiento, entre los 281 detenidos en operativo encubierto en Florida

Una operación encubierta de siete días en el condado de Polk, en el centro de Florida, terminó con 281 personas arrestadas, entre ellas 17 empleados de parques temáticos: 13 de Walt Disney World y cuatro de Universal Orlando Resort. Así lo informó la Oficina del Sheriff de Polk, que presentó los resultados este viernes 30 de octubre.

El sheriff Grady Judd señaló que se trata de la mayor investigación encubierta en la historia de la institución. La operación, bautizada «Polk Around and Find Out II», fue la segunda con ese nombre este año y reunió a detectives del condado, policías de varias ciudades, agentes estatales y federales, y organizaciones sin ánimo de lucro.

Dos operaciones al mismo tiempo

Según las autoridades, los detectives desarrollaron de forma simultánea dos investigaciones. En una, agentes se hicieron pasar en línea por menores de edad o por adultos a cargo de menores para identificar a personas que buscaban encuentros sexuales con niños. En la otra, investigaron redes de trata de personas y respondieron a anuncios de prostitución.

Del total de arrestos, 239 estuvieron relacionados con solicitar prostitución, ofrecerla, o ayudar y transportar a personas para ese fin. Otros 31 corresponden a presuntos depredadores sexuales de menores, y 11 arrestos más fueron por otros delitos. Algunos medios locales reportan 32 arrestos en la categoría de menores, una diferencia que no se ha aclarado en las cifras publicadas por la oficina del sheriff.

Los sospechosos enfrentan en total 198 delitos graves y 290 menores, según el comunicado oficial. Solo 40 de los detenidos viven en el condado de Polk. El resto llegó desde otras zonas de Florida, de otros 20 estados y de 18 países.

Los empleados de Disney y Universal

De los 17 trabajadores de parques arrestados, siete fueron detenidos por cargos relacionados con buscar actividad sexual con menores, indicó el sheriff. Las cifras publicadas no detallan los cargos de los otros 10, de modo que no todos los 17 están acusados de delitos con menores.

Disney informó a los investigadores que despidió a los empleados involucrados. Universal dijo a medios locales que los cuatro trabajadores ya no pertenecen a la compañía.

Uno de los casos que más atención ha generado es el de un empleado de Disney que, según las autoridades, llegó con su uniforme de trabajo a encontrarse con quien creía que era un niño de 14 años. Los investigadores afirman que había mantenido mensajes explícitos con un detective que se hacía pasar por el menor. El hombre, de 28 años, fue arrestado por cuatro delitos graves y dijo a los detectives que trabajaba en una atracción del parque.

Un agente del sheriff y un entrenador entre los arrestados

Entre los detenidos también figura un agente (ayudante) del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, asignado como oficial de recursos escolares en una escuela primaria. Según el comunicado, respondió a un anuncio puesto por una detective encubierta y acordó pagar por sexo. Fue acusado de solicitar a una prostituta, un delito menor. También fueron arrestados un entrenador juvenil de fútbol y un marinero en servicio activo.

El sheriff Judd aseguró que dos de los sospechosos fueron acusados de trata de personas y criticó que la industria de la prostitución en línea facilita el trabajo de los traficantes.

Presunción de inocencia

Las autoridades recordaron que todas las personas arrestadas se consideran inocentes mientras no sean halladas culpables en un tribunal.

La noticia empezó a circular en redes sociales con la cifra de 13 empleados de Disney y cuatro de Universal entre los 281 detenidos, un dato que coincide con el comunicado oficial y con lo publicado por medios de Florida como FOX 13, WTSP y WINK.

Cabe precisar que la frase de que los detectives «fingían ser niños» aplica solo a una parte del operativo, la que buscaba a adultos que intentaban contactar a menores. La mayoría de los arrestos, 239, se produjo en la investigación sobre prostitución y trata.

Foto: Redes Sociales. Imagen de referencia, no corresponde necesariamente a los hechos del operativo.

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