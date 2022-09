Fiscalía pide 17 años de cárcel para Aida Victoria Merlano

Tras conocer la codena en su contra, por complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, Aida Victoria Merlano publicó un video en sus historias de Instagram, donde se ve totalmente afectada, y entre lágrimas, explicó que la Fiscalía pide 17 años de cárcel sin beneficio de prisión domiciliaria.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, inició diciendo Merlano.

Seguidamente la creadora de contenidos, dijo “en el fondo de mi corazón creo en la justicia”, y que ya su abogado Miguel Ángel del Río, apeló la decisión judicial.

“Estamos esperando que el juez decida que va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando. Me encantaría ir limpiarme las lágrimas, venir y tal vez hacer esto un poco más controlada, pero realmente no puedo estar mejor”, agregó.

Merlano también aprovechó para agradecer por el apoyo inesperado que ha recibido en redes sociales: “Me ha sorprendido la cantidad de mensajes bonitos que he recibido porque, si soy sincera, cuento con los dedos de una mano la gente que me ha echado mier**. Enserio gracias por eso”, termina diciendo en la última historia.

Por su parte el apoderado de la influencer, Miguel Ángel del Río, escribió en su cuenta de Twitter: “La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo”.

La excongresista Merlano, madre de la influenciadora, se encuentra refugiada por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y siempre ha negado que su hija hubiese sido cómplice de su fuga.

