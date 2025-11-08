Resumen: Zorro perro atropellado en Barbosa se recupera tras cirugía en el CAVR del Valle de Aburrá. Especialistas del CES evalúan su posible liberación en las próximas semanas.

Zorro perro atropellado en Barbosa se recupera tras cirugía y podría volver a la vida silvestre

Un zorro perro que había sido atropellado en Barbosa, Antioquia, se recupera de manera satisfactoria en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tras una cirugía ortopédica practicada por especialistas del Centro Veterinario y de Zootecnia de la Universidad CES.

El procedimiento, enfocado en restablecer la funcionalidad de una de sus extremidades, fue complementado con un proceso de fisioterapia intensiva dos veces por semana y terapias con campos electromagnéticos, una técnica no invasiva que acelera la regeneración ósea, mejora la circulación y promueve la relajación muscular.

Gracias a este acompañamiento, el zorro perro ha mostrado avances significativos. Las cámaras trampa y las evaluaciones médicas recientes evidencian que ya presenta movimientos estables, comportamientos naturales y una buena respuesta a las estrategias de enriquecimiento ambiental, nutricional y cognitivo que el CAVR aplica durante su recuperación.

El equipo veterinario continúa realizando controles médicos para determinar si será necesario retirar el material de osteosíntesis o si podrá mantenerse sin afectaciones. Dependiendo del resultado del próximo control radiográfico, el animal podría ser liberado nuevamente a su hábitat natural.

Según cifras del Área Metropolitana, en menos de dos años 380 animales silvestres han sido víctimas de atropellamientos en vías del Valle de Aburrá, y el 70% de ellos llega sin vida al centro de atención.

Ante cualquier emergencia con fauna silvestre, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 304 630 0090, disponible todos los días.

