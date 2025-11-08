Campesino perdió un pie tras pisar mina antipersonal en Urrao, Antioquia

Resumen: Campesino de 54 años perdió un pie tras activar una mina antipersonal en Urrao, Antioquia. Autoridades piden reforzar el desminado humanitario ante aumento de víctimas.

Un campesino de 54 años resultó gravemente herido luego de activar una mina antipersonal en la vereda Pavón Llanogrande, zona rural del municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia. El hecho ocurrió mientras el hombre realizaba labores agrícolas en su finca.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la explosión ocurrió cuando el agricultor pisó el artefacto, provocándole heridas severas que le causaron la pérdida de uno de sus pies. Fue trasladado inicialmente al hospital local de Urrao y posteriormente remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde permanece bajo observación médica.

A pesar de que estaba acompañado de otras dos personas en el momento del accidente, ellas resultaron ilesas. La mina antipersonal habría sido sembrada por grupos armados ilegales que operan en la zona, la cual ya había sido catalogada como de alto riesgo por la presencia de estos artefactos explosivos.

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Antioquia expresó su preocupación por la persistencia de estos casos en zonas rurales del departamento. “Desde la Gobernación seguimos con nuestra labor de sensibilización y educación sobre el riesgo de minas, pero esto debe acompañarse de acciones de desminado humanitario, competencia del Gobierno Nacional”, señaló la subsecretaria María Patricia Giraldo.

En lo corrido del año, Antioquia ha registrado 23 víctimas por minas antipersonales, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública. Urrao, donde ya se había reportado un caso similar en meses anteriores, es considerado uno de los municipios con mayor afectación.

