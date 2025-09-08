Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un zorro perro atropellado en Barbosa fue intervenido por el Área Metropolitana y está en recuperación. Su rehabilitación tomará cinco meses con fisioterapia.

Un zorro perro atropellado en Barbosa inicia recuperación en el Valle de Aburrá

Un zorro perro hembra que resultó atropellado en las vías del municipio de Barbosa, Antioquia, logró sobrevivir y ya recibe atención especializada por parte de profesionales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El animal, que sufrió lesiones de consideración en sus extremidades, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora enfrenta un proceso de recuperación.

De acuerdo con los especialistas, la rehabilitación tomará cerca de cinco meses e incluirá varias sesiones de fisioterapia, fundamentales para que el ejemplar pueda recuperar su movilidad.

El zorro perro se encuentra bajo estricto cuidado veterinario y en observación permanente para garantizar su evolución.

Las autoridades ambientales destacaron que este caso refleja la importancia de la atención inmediata cuando se presentan incidentes con fauna silvestre en las carreteras.

También hicieron un llamado a los conductores para que transiten con precaución en las zonas donde es frecuente el paso de animales, especialmente en municipios cercanos a áreas rurales o boscosas.

