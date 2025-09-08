Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Premios Investiga 2025: Medellín busca las mentes que transforman el futuro

Los Premios Investiga 2025 cumplen 20 años reconociendo el talento de académicos, científicos y estudiantes que con sus proyectos transforman comunidades.

En esta edición, la Alcaldía, a través de la Agencia Sapiencia, abrió la convocatoria entre el 8 y el 30 de septiembre, con incentivos que suman cerca de $500 millones.

Según el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, la inspiración de este año será la física cuántica, acogiendo la declaratoria de la ONU y la Unesco que proclamó el 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

Durante este tiempo se realizarán foros, coloquios y actividades académicas para acercar la investigación a la ciudadanía.

Los Premios Investiga 2025 entregarán 19 galardones en tres categorías:

Distinción Alcaldía de Medellín, para una vida dedicada a la investigación, con impacto nacional e internacional.

Investigación de mayor impacto en el año, con cinco premios de $39.200.000 a proyectos finalizados entre julio de 2024 y julio de 2025.

Estudiantes de pregrado destacados, que reconocerá a 13 jóvenes con $20 millones cada uno por su participación en proyectos de relevancia.

En dos décadas, este programa ha recibido 1.493 postulaciones, entregado 282 premios y distribuido más de $2.717 millones en estímulos.

La gala de premiación será en noviembre y los interesados pueden postularse en la página oficial, aquí.

Medellín reafirma así que es una ciudad que innova, investiga e inspira.

