Envigado definió zonas y horarios especiales para chivas y buses turísticos para Navidad

Resumen: Envigado definió zonas y horarios especiales para chivas y buses turísticos durante la temporada navideña. Conozca los puntos autorizados y las medidas de movilidad.

Durante la temporada decembrina, Envigado puso en marcha un plan especial para organizar la operación de chivas, buses turísticos y vehículos dedicados al turismo navideño, una actividad que aumenta notablemente durante estas fechas.

La medida, establecida bajo la Resolución 64728 de 2025, estará vigente hasta el 30 de enero de 2026 y busca ordenar el tránsito, garantizar seguridad vial y evitar congestiones en los sectores más concurridos del municipio.

El anuncio llega en un momento clave, cuando los recorridos nocturnos de luces y atractivos tradicionales elevan la demanda del turismo local.

Según la Alcaldía, los buses, busetas, microbuses y las tradicionales chivas podrán realizar cargue, descargue y estacionamiento en tres puntos específicos de la ciudad.

Lea también: Denuncian presunto acto obsceno de conductor frente a estudiantes en Manrique

Uno de ellos será la carrera 43A, entre calles 36 Sur y 33B Sur, en sentido sur–norte y sobre el carril derecho. Otro punto habilitado será la calle 37 Sur, en el carril izquierdo, desde el parqueadero del Tecnológico de Artes Débora Arango hasta la incorporación al carril norte. Además, se permitirá el uso de las zonas de parqueo contiguas al cementerio municipal.

Para garantizar el orden, la Secretaría de Movilidad contará con agentes de tránsito acompañando las operaciones en cada uno de los puntos, regulando la llegada y salida de los vehículos. El horario habilitado irá desde las 6:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., coincidiendo con los horarios de mayor afluencia de turistas y visitantes.

La alcaldía de Envigado aclaró que los vehículos de transporte especial cuyos contratos no estén relacionados con actividades navideñas estarán exentos de estas regulaciones, especialmente en la Zona Centro y en el sector de la Buena Mesa.

Para resolver dudas sobre rutas, zonas habilitadas o afectaciones temporales de movilidad, la ciudadanía podrá comunicarse con la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito a la línea (604) 339 40 88.

Más noticias de Envigado