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Resumen: Zona que Suena ofrecerá cerca de 40 actividades familiares y 12.000 ingresos gratuitos a atracciones del Parque Norte durante la Feria de las Flores.

¡Atracciones gratis en la Feria de las Flores! Así será Zona que Suena para toda la familia

Zona que Suena será uno de los espacios principales para que las familias disfruten de la Feria de las Flores en Medellín. Durante este sábado 1 y domingo 2 de agosto, el Parque Norte será escenario de cerca de 40 actividades culturales, artísticas y recreativas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus acompañantes, con acceso libre en las inmediaciones del parque.

Como parte de la programación, la alcaldía entregará 6.000 manillas gratuitas por día, para un total de 12.000, que permitirán a los menores de 14 años ingresar a algunas atracciones mecánicas del Parque Norte, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. El acceso será limitado hasta agotar existencias.

La agenda de Zona que Suena reunirá a más de 120 artistas que participarán en espectáculos de teatro, música, danza, magia, marionetas gigantes, talleres, juegos didácticos y presentaciones itinerantes.

Además, habrá dos escenarios principales donde se desarrollarán actividades durante ambos días como parte de la programación oficial de la Feria de las Flores «Medellín te quiere y florece para ti».

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El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que el evento busca ofrecer espacios para fortalecer la convivencia familiar y acercar a los más pequeños a las tradiciones antioqueñas mediante actividades culturales y recreativas.

A su vez, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Alcaldía de Medellín participará con 55 artistas en formación en presentaciones de música, danza y creación escénica.

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Por su parte, Metroparques confirmó que, además del acceso gratuito a varias atracciones, los asistentes encontrarán teatro musical, conciertos, personajes itinerantes y una calle de honor que recibirá a los visitantes durante toda la jornada.

Cada día la programación finalizará a las 5:00 de la tarde en la Plaza Colomo con el espectáculo «Colomo de Realismo y Magia», del Teatro Musical de Colombia.

La alcaldía invitó a la ciudadanía a consultar la programación completa de Zona que Suena a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

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