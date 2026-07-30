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    ¡Atracciones gratis en la Feria de las Flores! Así será Zona que Suena para toda la familia

    Zona que Suena llega a la Feria de las Flores con atracciones gratuitas, teatro, música, danza y actividades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Atracciones gratis en la Feria de las Flores! Así será Zona que Suena para toda la familia

    Resumen: Zona que Suena ofrecerá cerca de 40 actividades familiares y 12.000 ingresos gratuitos a atracciones del Parque Norte durante la Feria de las Flores.

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    Zona que Suena será uno de los espacios principales para que las familias disfruten de la Feria de las Flores en Medellín. Durante este sábado 1 y domingo 2 de agosto, el Parque Norte será escenario de cerca de 40 actividades culturales, artísticas y recreativas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus acompañantes, con acceso libre en las inmediaciones del parque.

    Como parte de la programación, la alcaldía entregará 6.000 manillas gratuitas por día, para un total de 12.000, que permitirán a los menores de 14 años ingresar a algunas atracciones mecánicas del Parque Norte, siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. El acceso será limitado hasta agotar existencias.

    La agenda de Zona que Suena reunirá a más de 120 artistas que participarán en espectáculos de teatro, música, danza, magia, marionetas gigantes, talleres, juegos didácticos y presentaciones itinerantes.

    Además, habrá dos escenarios principales donde se desarrollarán actividades durante ambos días como parte de la programación oficial de la Feria de las Flores «Medellín te quiere y florece para ti».

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    El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que el evento busca ofrecer espacios para fortalecer la convivencia familiar y acercar a los más pequeños a las tradiciones antioqueñas mediante actividades culturales y recreativas.

    A su vez, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Alcaldía de Medellín participará con 55 artistas en formación en presentaciones de música, danza y creación escénica.

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    Por su parte, Metroparques confirmó que, además del acceso gratuito a varias atracciones, los asistentes encontrarán teatro musical, conciertos, personajes itinerantes y una calle de honor que recibirá a los visitantes durante toda la jornada.

    Cada día la programación finalizará a las 5:00 de la tarde en la Plaza Colomo con el espectáculo «Colomo de Realismo y Magia», del Teatro Musical de Colombia.

    La alcaldía invitó a la ciudadanía a consultar la programación completa de Zona que Suena a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

    Atracciones gratis en la Feria de las Flores 5

    ¡Atracciones gratis en la Feria de las Flores! Así será Zona que Suena para toda la familia

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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