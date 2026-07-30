Resumen: El C5i de Medellín alcanzó el 25 % de avance y será el centro tecnológico para fortalecer la seguridad y la atención de emergencias.

Así será el C5i: El cerebro de la seguridad de Medellín ya está en construcción y avanza al 25%

La construcción del C5i continúa avanzando en Medellín y ya alcanza un 25% de ejecución física, consolidándose como uno de los proyectos más importantes para fortalecer la seguridad y la atención de emergencias en la ciudad.

La infraestructura, que contará con una inversión superior a los $205.000 millones, integrará herramientas tecnológicas de última generación para mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Actualmente, los trabajos se concentran en el desarrollo de la estructura principal del edificio, la instalación de redes técnicas, el soterramiento de infraestructura eléctrica y la adecuación de los espacios donde funcionarán las plataformas tecnológicas.

Paralelamente, avanza la implementación de sistemas inteligentes que reforzarán el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M), además de tecnologías para la detección y monitoreo de drones y la articulación con entidades nacionales.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, aseguró que el C5i dejó de ser un proyecto en planos para convertirse en una obra en marcha que permitirá dotar a Medellín del sistema de seguridad más moderno del país.

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Según explicó, la incorporación de tecnología de punta facilitará anticiparse al delito, proteger la vida de los ciudadanos y fortalecer la capacidad operativa de las diferentes autoridades.

El proyecto integrará inteligencia artificial, analítica de datos, videovigilancia, gestión del espacio aéreo y plataformas de coordinación operativa para responder con mayor rapidez ante situaciones que afecten la seguridad o la gestión del riesgo. Además, durante su construcción ha generado 254 empleos, impulsando la economía local mientras avanzan las diferentes etapas de la obra.

La alcaldía indicó que en los próximos meses continuará con las fases de construcción e instalación tecnológica para acelerar la ejecución del proyecto. Una vez finalizado, el C5i será el principal centro de operaciones para el control territorial, la coordinación de emergencias y la modernización de las capacidades de seguridad en Medellín.

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