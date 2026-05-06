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    Zarigüeya albina fue atendida por las autoridades ambientales en Medellín

    Autoridades atienden zarigüeya albina en Medellín, un caso poco común que aporta al estudio de la fauna silvestre del Valle de Aburrá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Zarigüeya albina fue atendida por las autoridades ambientales en Medellín
    Foto de cortesía.
    Zarigüeya albina fue atendida por las autoridades ambientales en Medellín

    Resumen: Autoridades atienden zarigüeya albina en Medellín, un caso poco común que aporta al estudio de la fauna silvestre del Valle de Aburrá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Zarigüeya albina, un macho adulto, fue entregado por el cuerpo de bomberos de Medellín a un centro especializado donde se realizan procesos de valoración y rehabilitación.

    Inicialmente, los profesionales consideraron la posibilidad de que la zarigüeya albina presentara problemas de visión debido a su condición genética. Sin embargo, tras una evaluación especializada realizada con apoyo de expertos, se determinó que el ejemplar cuenta con capacidad visual normal, descartando afectaciones en este sentido.

    El albinismo, condición que se caracteriza por la ausencia de pigmentación en piel, pelaje y ojos, representa desafíos en la vida silvestre, especialmente por la exposición a depredadores y factores ambientales. A pesar de esto, la zarigüeya mostró condiciones adecuadas de supervivencia en su entorno natural.

    Durante la valoración clínica, el equipo interdisciplinario identificó algunas afectaciones menores, como una lesión en la cola y una fractura en una pieza dental. No obstante, el diagnóstico general indicó que el animal se encuentra en buen estado funcional.

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    Las autoridades ambientales también destacaron la importancia científica de este hallazgo, ya que permitirá avanzar en estudios sobre diversidad genética de la especie en la región. Para ello, se tomaron muestras biológicas con el fin de analizar posibles factores asociados a la aparición de esta condición.

    Este registro es considerado poco frecuente y contribuye al conocimiento de la biodiversidad local, además de promover una visión informada sobre la fauna silvestre, evitando percepciones erróneas o alarmas innecesarias en la ciudadanía.

    Zarigüeya albina fue atendida por las autoridades ambientales en Medellín

    Foto de cortesía.

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