Resumen: El alcalde de El Retiro, Santiago Montoya, visitó en la vereda Pantalio una de las 25 viviendas rurales construidas bajo la modalidad de "sitio propio", un modelo donde las familias aportan su terreno mientras la Administración Municipal garantiza el acompañamiento integral, incluyendo estudios técnicos, licencias y la construcción de la obra. Durante el recorrido por el nuevo hogar de 70 metros cuadrados de la familia Bedoya Londoño, el mandatario destacó que esta estrategia habitacional busca cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida en el campo. Con esta iniciativa, la Alcaldía reafirma su compromiso de fortalecer la inversión en el sector rural y garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.

El Retiro impulsa la vivienda digna en el campo con modelo de construcción en sitio propio

Con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y cerrar las brechas sociales, la Administración Municipal de El Retiro avanza en su estrategia para garantizar el acceso a una vivienda digna en el sector rural. Como muestra de este compromiso, el alcalde Santiago Montoya visitó la vereda Pantalio para recorrer una de las 25 viviendas construidas bajo la modalidad de “sitio propio”.

Durante la jornada, el mandatario compartió con la familia Bedoya Londoño, quienes abrieron las puertas de su nuevo hogar para mostrar el resultado de este proceso. Este modelo participativo permite que las familias aporten su propio lote, mientras que la Alcaldía asume la responsabilidad y el acompañamiento total del desarrollo del proyecto.

Un modelo de acompañamiento integral y seguro

El éxito de esta estrategia habitacional radica en el soporte completo que la Administración Municipal brinda a los beneficiarios, asegurando que cada edificación cumpla con las normativas de seguridad y calidad. Este acompañamiento incluye:

Estudios técnicos preliminares: Realización de estudios de suelos y topografía.

Gestión legal y administrativa: Tramitación de licencias de construcción y formalización de escrituras.

Ejecución de la obra: Construcción total de la vivienda bajo estándares de calidad.

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La nueva vivienda de la familia Bedoya Londoño cuenta con un área de 70 metros cuadrados, un espacio diseñado pensando en el bienestar y desarrollo de sus habitantes. Su distribución interior consta de tres habitaciones, cocina, comedor, zona de ropas y un baño, ofreciendo un entorno adecuado y confortable.

Apuesta por el desarrollo rural

La entrega de estas casas en la vereda Pantalio forma parte de una política más amplia de la Alcaldía de El Retiro orientada a revitalizar el campo. A través de este tipo de iniciativas, el municipio busca no solo brindar un techo seguro, sino también dignificar la labor campesina y evitar el desplazamiento hacia las zonas urbanas.

Con este modelo de construcción, la administración local continúa fortaleciendo su apuesta por generar una mayor inversión en el campo, trabajando de la mano con las comunidades para garantizar que el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos sus habitantes.