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Resumen: Un fuerte aguacero de aproximadamente ocho horas provocó el desbordamiento de la quebrada La Ocá en Zaragoza, afectando al menos nueve sectores de los barrios San Gregorio y La Esmeralda. Se estima que unas 350 viviendas y cerca de 2.800 personas resultaron afectadas, mientras el agua alcanzó hasta 1,80 metros en algunos puntos. Las autoridades esperan que baje el nivel para realizar el censo de damnificados y evaluar los daños.

¡Zaragoza bajo el agua! Desbordamiento de la quebrada La Ocá afecta a cientos de familias

Una jornada de fuertes lluvias provocó una emergencia durante la madrugada de este lunes en Zaragoza, Antioquia, luego de que la quebrada La Ocá aumentara su nivel y se desbordara, afectando diferentes sectores del área urbana del municipio.

El episodio comenzó después de un aguacero que se prolongó durante aproximadamente ocho horas, desde la noche del domingo hasta las primeras horas del lunes. La cantidad de agua recibida generó el desbordamiento del afluente y posteriormente la inundación de zonas ubicadas en sectores bajos.

Entre los puntos afectados se encuentran San Gregorio y La Esmeralda, donde se reportaron al menos nueve sectores con presencia de agua. En el momento más crítico, el nivel llegó a aproximadamente 1,80 metros en algunos puntos.

La emergencia alcanzó principalmente viviendas y vías, dejando a numerosas familias con afectaciones en sus hogares y pérdidas de enseres.

Cerca de 350 viviendas presentan afectaciones

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, se estima que alrededor de 350 viviendas resultaron afectadas por la inundación.

La emergencia habría impactado a unas 2.800 personas, aunque esta cifra corresponde a una estimación inicial mientras las autoridades avanzan en la verificación de las familias damnificadas.

Hasta el momento del reporte no se habían informado personas lesionadas ni víctimas mortales como consecuencia de la inundación. Las principales afectaciones registradas están relacionadas con daños materiales y la pérdida de elementos que se encontraban dentro de las viviendas.

En varios sectores, las familias tuvieron que enfrentar la emergencia mientras el agua permanecía en las calles y dentro de algunos inmuebles.

Autoridades esperan que baje el nivel del agua

Una de las principales dificultades para establecer con precisión el impacto de la emergencia es que las autoridades necesitan esperar a que disminuya el nivel del agua para realizar una evaluación completa.

Una vez las condiciones lo permitan, se realizará el censo de las personas damnificadas y de las viviendas afectadas. Este proceso permitirá determinar con mayor precisión la cantidad de hogares impactados y establecer las necesidades de atención.

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La información recopilada también será utilizada para identificar posibles riesgos en las edificaciones que resultaron afectadas por la inundación.

Mientras avanza esta valoración, la comunidad permanece atenta a la evolución de las condiciones climáticas y al comportamiento de la quebrada.

La sedimentación aumenta el riesgo

Además de las lluvias, en la zona existe otra condición que estaría favoreciendo este tipo de emergencias: la alta sedimentación de la quebrada La Ocá.

Según la información suministrada por los organismos de socorro, este fenómeno estaría alcanzando cerca del 250 %, una situación que reduce las condiciones normales del cauce y aumenta el riesgo de desbordamientos cuando se presentan lluvias intensas.

La combinación entre la acumulación de sedimentos y los fuertes aguaceros genera condiciones que pueden favorecer el aumento rápido del nivel del afluente y afectar las zonas ubicadas en sus alrededores.

Continúa la evaluación de los daños

La emergencia se concentra principalmente en los sectores urbanos que recibieron el impacto del desbordamiento. San Gregorio y La Esmeralda figuran entre las zonas con mayor número de afectaciones reportadas.

Por ahora, la prioridad de los organismos encargados de la atención es esperar que el agua disminuya para poder ingresar a las zonas afectadas, verificar las condiciones de las viviendas y establecer el número definitivo de damnificados.

Con ese diagnóstico se podrán determinar las ayudas que requieren las familias y las condiciones en las que quedaron las estructuras afectadas.

La situación también vuelve a poner la atención sobre las condiciones de la quebrada La Ocá y el riesgo que representan los periodos de lluvias intensas para los sectores urbanos ubicados en zonas susceptibles a inundaciones.