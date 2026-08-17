Resumen: Tres hombres permanecen desaparecidos luego de viajar a Doradal, Puerto Triunfo, para participar en una negociación de ganado. Sus familiares perdieron contacto con ellos la noche del 11 de agosto y posteriormente conocieron el relato de los trabajadores de la finca, quienes aseguraron que un grupo de hombres armados habría ingresado al lugar y se los habría llevado. La Fiscalía recibió la denuncia y las autoridades investigan lo ocurrido, mientras las familias esperan información sobre su paradero.

¡No volvieron a casa! Tres hombres habrían sido secuestrados tras viajar a Doradal por un negocio de ganado

Las autoridades investigan la desaparición de Julián Gómez Mazo, de 27 años; Cristian Saldarriaga Restrepo, de aproximadamente 22; y un hombre de 48 años conocido como “Parranda”, quienes fueron vistos por última vez en una finca ubicada en el corregimiento de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo, Antioquia.

Los tres habían viajado hasta la zona para participar en una negociación relacionada con ganado. Julián, según el relato entregado por su pareja, se dedicaba a esta actividad y había sido contactado para acompañar la selección de unos animales que serían adquiridos para una finca en Doradal.

La información conocida por las autoridades señala que los hombres permanecieron en la finca Alcalá, propiedad de “Parranda”. Después de realizar las actividades relacionadas con el negocio durante el día, decidieron quedarse en el lugar y regresar posteriormente a Medellín.

La última comunicación fue el 11 de agosto

La pareja de Julián explicó que durante el viaje él mantuvo comunicación constante con ella y que incluso le mostró mediante videollamada el lugar donde se encontraba. También le compartió imágenes relacionadas con la negociación del ganado.

“Me hizo una videollamada que ya se iban a ir para allá, trabajaron, me mostró todo el ganado, él estaba pues como feliz porque eso para él es Disneylandia”, relató la mujer.

De acuerdo con su testimonio, los tres hombres terminaron sus actividades durante la tarde y regresaron a la finca. Aunque inicialmente tenían previsto emprender el viaje de regreso, finalmente decidieron quedarse una noche más.

Julián habló por última vez con su pareja alrededor de las 10:50 de la noche del 11 de agosto. Para ese momento, le manifestó que permanecería en el lugar y que esperaba madrugar para emprender el viaje de regreso.

“Ya él no me volvió a hablar más y yo pensé que él se había quedado dormido, pues entonces no lo quise molestar”, explicó.

Al día siguiente, comenzó a buscarlo nuevamente, pero no logró comunicarse. También intentó contactar a Cristian y, ante la falta de respuesta de ambos, se comunicó con sus familiares.

“Por la tarde, volví a escribirle y nada. Y le escribí a Cristian y tampoco. Entonces, ya empecé a preocuparme mucho. Ya llamé a las familias, ellos tampoco sabían”, relató.

El reporte de los mayordomos

El 13 de agosto, los familiares de Julián lograron establecer contacto con personas cercanas al predio y conocieron el relato de los mayordomos de la finca.

Según la información entregada a la familia, durante la madrugada un grupo de hombres habría ingresado al lugar y agredido al trabajador y a su esposa.

“El señor alcanzó a hablar con el mayordomo de la finca del señor Alejandro, estaba golpeado, golpearon a su esposa y nos contó que las horas de la madrugada fueron por ellos, fueron por ellos un grupo armado”, afirmó la mujer.

También señaló que los responsables habrían retirado las cámaras de seguridad antes de abandonar la finca con los tres hombres.

“No sabemos qué grupo, no sabemos si estaban uniformados, no sabemos qué tipo de armas…”, manifestó.

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De acuerdo con la información entregada a los familiares, Julián, Cristian y el propietario del predio habrían sido sacados de la finca durante el mismo hecho.

“Y se llevaron a los tres, o sea, a Julián, mi novio, a Cristian el amigo y al señor Alejandro, que es el dueño de la finca y que se los llevaron en la camioneta del señor Alejandro”, agregó.

Hasta el momento, los familiares no conocen la identidad del grupo que habría ingresado al predio, ni cuentan con información que permita establecer cuántas personas participaron o qué armas portaban.

No hay información sobre exigencias económicas

La denuncia presentada ante la Fiscalía señala que, hasta el momento del reporte, los familiares no habían recibido llamadas, exigencias económicas ni pruebas de supervivencia relacionadas con los tres desaparecidos.

La familia de Julián también indicó que él no había manifestado recibir amenazas previamente ni tener problemas con alguna persona. Sobre Cristian, señalaron igualmente que no conocían antecedentes de amenazas o exigencias en su contra.

En cuanto al hombre conocido como “Parranda”, la información aportada a las autoridades indica que se dedica a actividades relacionadas con la compra de ganado y caballos, aunque los familiares manifestaron no tener claridad sobre posibles situaciones previas que pudieran involucrarlo.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición y quiénes participaron en ella.

Familiares esperan información sobre su paradero

Por ahora, las circunstancias de la desaparición permanecen bajo investigación. No se ha establecido de manera oficial la identidad del grupo que habría ingresado a la finca ni se ha confirmado su pertenencia a una organización armada determinada.

Tampoco existe información pública que permita determinar el motivo de la retención o establecer si existe alguna solicitud por parte de los responsables.

Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Julián Gómez Mazo, Cristian Saldarriaga Restrepo y “Parranda” permanecen a la espera de información que permita conocer su ubicación y las circunstancias en las que desaparecieron.