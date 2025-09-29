Canciller Rosa Villavicencio renuncia a la visa de EE.UU. tras sanción contra Petro

Resumen: La canciller Yolanda Villavicencio renunció a la visa estadounidense en protesta por la decisión de Estados Unidos de revocar el visado del presidente Petro.

La visa estadounidense se convirtió en el centro de una nueva polémica diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Este lunes 29 de septiembre, la canciller Yolanda Villavicencio anunció que renuncia a su visado norteamericano, en protesta por la reciente revocatoria de la visa del presidente Gustavo Petro.

“Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, manifestó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.

El anuncio se dio luego de que el Departamento de Estado informara, el pasado 26 de septiembre, la cancelación de la visa del mandatario. La medida, según el gobierno estadounidense, obedeció a “acciones imprudentes e incendiarias” de Petro en Nueva York, donde participó en manifestaciones pro-palestinas en las inmediaciones de Naciones Unidas.

Según Washington, el presidente colombiano habría instado a soldados norteamericanos a desobedecer órdenes, lo que fue catalogado como incitación a la violencia.

La renuncia voluntaria de Villavicencio fue respaldada por algunos funcionarios, entre ellos Daniel Quintero, secretario jurídico de la Presidencia, quien replicó el gesto como muestra de solidaridad.

La canciller, sin embargo, aclaró que no se trata de una decisión de todo el gobierno, sino de una postura personal.

Aunque insistió en que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se mantienen, Villavicencio reconoció que atraviesan un momento de tensión.

