Autoridades realizaron megatoma en Kennedy para recuperar espacio público

Resumen: En Kennedy se realizó una megatoma con más de 150 uniformados. Recuperaron espacio público, hallaron droga en pagadiarios y detectaron irregularidades migratorias.

En el sector de María Paz, localidad de Kennedy, se llevó a cabo una megatoma que reunió a más de 150 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y diferentes entidades distritales.

El operativo, que se extendió desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., tuvo como objetivo recuperar el espacio público y ejercer control en establecimientos conocidos como pagadiarios, en cumplimiento de una Acción Popular.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Migración Colombia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la UAESP, Integración Social, la Defensoría del Espacio Público, el IPES y la Alcaldía Local de Kennedy participaron en la jornada. Durante la intervención se realizaron inspecciones, controles migratorios y decomisos.

Migración Colombia detectó a un ciudadano venezolano con orden de expulsión vigente desde 2020, quien había evadido la medida y permanecía en Bogotá desde hacía tres meses.

Otro extranjero fue sorprendido sin documentos válidos e intentó identificarse con un número que no coincidía, por lo que también quedó bajo proceso de deportación.

La Policía halló varias dosis de base de coca escondidas bajo un colchón en un pagadiario, lo que llevó a la suspensión inmediata del establecimiento.

Otro lugar fue cerrado por carecer de la documentación legal para funcionar como hospedaje. Además, se incautaron 70 kilos de medicamentos y dispositivos médicos que eran vendidos de manera ilegal en vía pública.

El balance del operativo dejó la recuperación de 3.000 metros cuadrados de espacio público y la recolección de 7 metros cúbicos de residuos mixtos.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, estas acciones buscan atacar el microtráfico, la ocupación indebida del espacio público y las irregularidades en los pagadiarios, además de reforzar la seguridad en zonas de alta vulnerabilidad.

