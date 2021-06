Yolanda Chaparro es una mujer de 71 años de edad, que este viernes 25 de junio dejará de vivir por decisión propia, tras haber luchado un año para recibir la eutanasia.

Yolanda, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica, le solicitó la esutanasia a su EPS desde hace un año, sin embargo, la entidad se la negó. Desde entonces, la mujer tuvo que batallar con juntas médicas, tutelas y abogados hasta que le fue aprobada.

En conversación con Caracol Noticias, Yolanda Chaparro aseguró que tomó su decisión tras saber que la enfermedad que padecía, la cual no tiene cura, la iba a dejar postrada en la cama. En ese momento supo que no quería verse en ese estado y decidió morir de forma digna.

“A Yolanda le hicieron conejo porque ella solicitó hace más de un año este procedimiento justamente para evitar estar en el nivel de deterioro en el que está actualmente. Hoy día el sistema de salud le autoriza el procedimiento y probablemente va a realizarlo en los días venideros, pero esto era justamente lo que ella quería evitar. Quería evitar estar postrada en cama, quería evitar atragantarse al momento de comer y evitar el sufrimiento posterior, y le vulneraron el derecho a morir dignamente”, explicó para el medio ya citado Lucas Correa Montoya, abogado de Yolanda.

Sobre esto Yolanda dijo para Caracol que le parece una injusticia que le hayan puesto tantas trabas para recibir la eutanasia: “Como no son ellos los que sufren, me tocó a mí, a mi familia, porque esto es un lastre, un lastre de vida. Esto vida no es así, me sometieron un año a seguirme arrastrando prácticamente”.

Cómo vive Yolanda Chaparro sus últimos días

Yolanda Chaparro narró que sus últimos días los pasó en compañía de su familia y haciendo lo poco que aún podía disfrutar: “Yo leo, veo películas, estoy dejando las despedidas, hablo con amigos que todavía se quieren despedir, comparto con mis hijas. Entonces hablamos, les doy ánimo y les digo que no hay que llorar. Al contrario, hay que apoyar a la mamá en sus luchas”. Y agrega rotunda: la vida es hermosa, hay muchas cosas maravillosas, pero también hay que soltar, soltar y ya”.

Finalmente, sobre la muerte, reconoció que está tranquila y feliz por dejar de sufrir: “La vida es un ciclo y así como uno nace, implícitamente muere, hay que tomarlo como algo de la naturaleza humana, sin tanto traumatismo. Y también hay que dejar los apegos porque hay gente que ni puede morir por pensar en el cheque que tiene guardado”.

“Para mi mamá, tener la opción de la eutanasia es el área positiva de esta enfermedad”: Paola Andrade, hija de Yolanda Chaparro, quien solicitó eutanasia. #10AM @CaracolRadio pic.twitter.com/qjyB8vsutp — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 22, 2021

