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Resumen: Yina Calderón reaccionó a las imágenes del traslado de Epa Colombia hacia una audiencia y cuestionó las restricciones de movilidad que le fueron impuestas. La empresaria pidió al presidente considerar la situación de la creadora de contenido y de su familia, además de plantear que pueda cumplir su condena bajo una medida como la casa por cárcel.

Yina Calderón se quiebra al hablar del traslado de Epa Colombia rumbo a una audiencia

Las imágenes del traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, hacia una audiencia generaron una nueva reacción de Yina Calderón. La empresaria y DJ se mostró afectada por las condiciones en las que su amiga fue llevada bajo custodia del Inpec.

En el video difundido en redes sociales se observa a Barrera con restricciones de movilidad en manos y pies. Ante esto, Calderón cuestionó las medidas aplicadas y recordó que su amiga ya fue condenada por los hechos que dieron origen a su proceso.

Yina cuestionó las condiciones del traslado

Calderón manifestó su desacuerdo con el procedimiento y puso en duda la necesidad de mantener este tipo de restricciones.

“Yo no entiendo por qué tienen que amarrarle los pies. ‘Epa Colombia’ cometió un error; ella ya lo pagó”, expresó.

La DJ también cuestionó que Barrera reciba este tratamiento mientras, según su percepción, otras personas relacionadas con delitos permanecen en libertad.

“Hay muchos bandidos sueltos”, afirmó Calderón.

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En su pronunciamiento, además, mencionó factores como la edad, las malas compañías y la falta de educación al referirse a las circunstancias que pudieron influir en las decisiones tomadas por Barrera.

El mensaje de Calderón al presidente

La empresaria dirigió parte de su mensaje al presidente de la República y le pidió considerar la situación desde la perspectiva de la familia de Barrera.

“Quiero pedirle al presidente que se ponga en los zapatos de los papás de ‘Epa Colombia’ y se pregunte si es justo el trato”, manifestó.

Calderón también recordó que Barrera es madre de familia y planteó la posibilidad de que pudiera cumplir su condena bajo una medida diferente.

“Dañó el torniquete de un TransMilenio… ¿Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel?”, señaló.

Finalmente, la DJ pidió revisar el caso y enfocarse también en quienes considera responsables de delitos más graves.

“Yo le pido que piense dos minutos y vaya tras los verdaderos bandidos y le dé la oportunidad de Epa para no ser más tratada así”, concluyó.

¿Por qué está privada de la libertad Epa Colombia?

El proceso contra Daneidy Barrera se originó en los hechos ocurridos durante las manifestaciones de noviembre de 2019, cuando causó daños a infraestructura de TransMilenio en Bogotá.

Por estos hechos, la justicia le impuso una condena de 63 meses y 15 días. Barrera fue detenida a comienzos de 2025.

En agosto de este año, las autoridades ordenaron su traslado desde Bogotá hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba Picaleña, en Ibagué, luego de cuestionamientos relacionados con presuntos beneficios que habría recibido en el anterior centro de reclusión.

Las imágenes de su traslado volvieron a generar reacciones en redes sociales, entre ellas la de Yina Calderón, quien expresó públicamente su desacuerdo con las condiciones del procedimiento.