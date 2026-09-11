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    ¡Esposada y encadenada! Así salió ‘Epa Colombia’ de la cárcel rumbo a una audiencia

    Nuevas imágenes de Epa Colombia volvieron a generar comentarios en redes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Esposada y encadenada! Así salió ‘Epa Colombia’ de la cárcel rumbo a una audiencia

    Resumen: Epa Colombia fue trasladada bajo fuerte custodia desde la cárcel Picaleña hasta los juzgados de Ibagué para asistir a una audiencia judicial.

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    ‘Epa Colombia’ volvió a estar en el centro de la atención luego de que circularan imágenes de su traslado desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Picaleña, hacia los juzgados de la ciudad para asistir a una audiencia relacionada con su proceso judicial.

    Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, fue movilizada bajo custodia de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

    En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la empresaria con esposas en las manos y elementos de sujeción en los pies durante el recorrido hacia los despachos judiciales ubicados en el sector de Los Arrayanes.

    Las imágenes rápidamente generaron comentarios entre usuarios de redes sociales debido al esquema de seguridad empleado para acompañarla durante su desplazamiento.

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    La empresaria permanece recluida en Picaleña después de haber sido trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá. Antes de ese periodo también estuvo privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor.

    Epa Colombia cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público. La sentencia está relacionada con los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019, cuando vandalizó una estación de TransMilenio y difundió las imágenes en redes sociales.

    El nuevo traslado se produjo para cumplir con una diligencia judicial en Ibagué. Mientras continúa privada de la libertad, las actuaciones relacionadas con su proceso requieren desplazamientos bajo custodia del Inpec.

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