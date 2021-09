Segunda cuenta que le cierran, a Yina Calderón la vetaron de Instagram

La influencer y empresaria Yina Calderón salió llorando en una de las cuentas de Instagram, no sabe los motivos por los que Instagram le ha hecho eso, Yina afirmó que tiene mucha rabia y dice que hay una persona detrás de todos los males que le están pasando.

Recordemos que Yina había perdido una cuenta de Instagram, por lo que le había pedido una mano a Yeferson Cossio para lograrla recuperar, pero sería imposible. Al parecer, debido a las penalidades y las infracciones que habría cometido Yina en dicha cuenta.

El pasado fin de semana Yina dijo que había alguien detrás de eso que quiere hacerle daño. Recordemos que Yina Calderón tenía un cuenta personal con la que contaba con más un millón de seguidores, solo tendría la cuenta de su empresa de fajas.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancelé las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otro. Ya es injusto”, dijo en pleno llanto.

A Yina Calderón la vetaron de Instagram