[Video] Pagaba el arriendo sin saber que su mujer era la dueña de la casa

Una mujer que se hace llamar ‘Jaynee’ en Tik Tok hizo una confesión que se ha viralizado en redes sociales, aseguró que su novio lleva años pagando puntualmente el alquiler de la casa donde viven juntos sin saber que ella es la propietaria del lugar.

Video: Confesión de la mujer

«Mi hombre y yo hemos vivido aquí por años, él paga la renta y casi todas las cuentas. Pero, él no sabe que yo soy la dueña de la casa y lo he sido por 5 años. Así que, cuando paga la renta, me la paga a mí. ¿Creen que se vuelva loco cuando se entere?”, dijo la mujer.

Los cibernautas no se reservaron los comentarios, algunos la apoyaron, mientras que otros aseguraron que estaba mal el engaño.

Aunque no se descarta que la publicación sea algún plan para ganar seguidores, lo cierto que ya son más de 6 mil los comentarios en esta publicación.

