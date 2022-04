¡Frank Lampard entregó buena noticia! Yerry Mina está disponible y vuelve a convocatoria ante el Chelsea

En medio de la difícil realidad que está viviendo el Everton, donde actualmente ocupa uno de los tres puestos de descenso en la Premier League, el entrenador Frank Lampard tuvo una buena noticia y es que confirmó el regreso a convocatorias de Yerry Mina y Dominic Calvert-Lewin.

Este sábado a las 8:00 am, los toffees recibirán al poderoso Chelsea (3ro en liga) en el Godison Park con la necesidad de sumar puntos y salir de la odiosa casilla 18 que lo tiene con 29 puntos, una diferencia de gol de menos 21 y con el pase directo a la English Football League Championship.

El zaguero central estuvo ausente en el Derbi de Merseyside donde los toffees cayero 2×0 en Anfield, pero el histórico ex jugador inglés y hoy entrenador azul se notó contento por el regreso del colombiano.

Yerry Mina and Dominic Calvert-Lewin are back in the squad for #EVECHE. Ben Godfrey, Donny van de Beek and André Gomes remain out.

