Yeison López se consagra como el mejor deportista del 2025 en los Premios Altius

En una noche que celebró la excelencia del deporte colombiano, el pesista Yeison López fue galardonado con el prestigioso Altius de Oro como el atleta más destacado del año 2025 en deportes olímpicos.

La decimotercera edición de estos premios, celebrada en el Grand Hyatt de Bogotá el pasado jueves 22 de enero, reconoció la histórica temporada del halterófilo chocoano.

Éste se impuso tras una rigurosa evaluación del jurado por encima de figuras como la atleta Natalia Linares (Altius de Plata) y la ciclista Stefany Cuadrado (Altius de Bronce).

El ascenso de López al máximo escalafón del deporte nacional se fundamentó en su actuación sin precedentes en Forde, Noruega.

En dicha cita mundialista, el oriundo de Istmina no solo conquistó la medalla de oro en la categoría de los 88 kilogramos, sino que estableció récord mundial en el arranque (177 kg) y en el total olímpico (387 kg).

Además, su palmarés anual incluyó un dominio absoluto en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, donde fungió como abanderado, y una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Cali.

El reconocimiento también resaltó la brillantez femenina en el deporte. Natalia Linares, ganadora del Altius de Plata, consolidó un año histórico para el atletismo colombiano al obtener la décima medalla del país en la historia de los Mundiales de Atletismo en Japón, con un salto de 6.92 metros.

La valduparense cerró el 2025 batiendo el récord nacional y bolivariano con una marca de 6.95 metros, asegurando de paso su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por su parte, la joven promesa del ciclismo, Stefany Cuadrado, completó el podio con el Altius de Bronce.

Tras un 2024 dominante como juvenil, Cuadrado dio el salto a la categoría élite logrando un bronce mundial en la prueba de keirin en Santiago de Chile.

Su temporada fue impecable en el ciclo regional, acumulando múltiples oros en los Juegos Panamericanos Junior y en los Juegos Bolivarianos, ratificándose como la nueva referente de la velocidad en pista para Colombia.

