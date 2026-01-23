Resumen: Bajo el liderazgo del alcalde Alex Char y con el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol, el Estadio Metropolitano de Barranquilla atraviesa una ambiciosa remodelación que ya ha completado el retiro de su grama para dar paso a excavaciones y modernización de infraestructura. Estas obras buscan elevar el escenario a estándares internacionales para albergar la final de la Copa Sudamericana y consolidarse como la sede de vanguardia de la Selección Colombia. Además, el proyecto se complementa con mejoras en el complejo deportivo de la Selección, incluyendo un nuevo hotel que será entregado en un mes, reforzando a la ciudad como el epicentro futbolístico del país de cara a los compromisos de 2026

De la demolición a la gloria: Así avanza la ambiciosa remodelación del Estadio Metropolitano

Las obras de remodelación en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez avanzan a un ritmo frenético con un objetivo claro: estar a punto para albergar la final de la Copa Sudamericana.

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, confirmó que ya se completó el retiro total de la grama antigua y que actualmente las cuadrillas se concentran en las labores de excavación y demolición.

Estas intervenciones buscan elevar los estándares del escenario para convertirlo en un recinto de talla internacional, capaz de ofrecer las mejores condiciones tanto para la Selección Colombia como para espectáculos de gran magnitud.

Durante una visita de inspección oficial, el mandatario local recibió a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, para supervisar de primera mano el progreso de la infraestructura.

Lea también: María Emma Gaviria y David Cañón Cortés: Los pilares del deporte colombiano reciben el Premio Altius Vida y Obra 2025

De la demolición a la gloria: Así avanza la ambiciosa remodelación del Estadio Metropolitano

Char destacó que este proceso de modernización no solo mejorará la experiencia del espectador, sino que consolidará a la “Casa de la Selección” como uno de los estadios más modernos del continente.

La presencia del directivo de la FCF subraya la importancia estratégica de estas obras para el calendario deportivo de la región en 2026.

La jornada de supervisión se extendió también al complejo deportivo de la Selección Colombia, donde se verificaron las mejoras en las instalaciones de entrenamiento.

Según informó el alcalde, el nuevo hotel del complejo presenta un avance significativo y se estima que será entregado oficialmente en aproximadamente un mes.

Con este conjunto de obras, Barranquilla refuerza su infraestructura deportiva, preparándose para recibir a miles de aficionados y demostrar por qué es la capital futbolística del país.

Más noticias de Deporte