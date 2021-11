Yeimar Gómez y Cristian «chicho» Arango viven un excelente momento en el fútbol estadounidense, situación que no solo le proporcionó su primera convocatoria a la selección Colombia, sino también fueron reconocidos en la MLS por su labor dentro del terreno de juego, al ser nominados como mejor defensa y contratación del año respectivamente.

El chocoano de 29 años, pieza indispensable del Seattle Sounders, fue nominado junto a los estadounidenses Miles Robinson del Atlanta United y Walker Zimmerman del Nashville SC.

Por su parte, el delantero paisa, quien acumula 14 goles en 17 partidos tras su llegada a Los Angeles FC, pretende ser elegido como la mejor contratación de 2021, por encima del mediocampista escocés del Vancouver Whitecaps FC, Ryan Gauld, y el mexicano Javier Eduardo ‘Chofis’ López, volante del San Jose Earthquakes.

17 Matches. 14 Goals. 😜✌️

Congrats to @Chichoarango on being named a finalist for @MLS Newcomer of the Year. #LAFC pic.twitter.com/mKJjWnlo1F

— LAFC (@LAFC) November 15, 2021