Resumen: El influencer Yeferson Cossio se derrumbó emocionalmente al visitar la casa de su infancia, que fue el hogar de su fallecido padre. La conmovedora escena, compartida en redes, reavivó el debate sobre la exposición de momentos íntimos y las críticas sobre la humilde vivienda de su abuela. Cossio respondió a los comentarios, explicando que la casa no ha sido remodelada por su inmenso valor sentimental, considerándola un lugar sagrado para toda su familia.

Yeferson Cossio rompe en llanto al volver a la casa de su padre: «Se me fue antes de hacerlo sentir orgulloso»

El creador de contenido paisa, Yeferson Cossio, conmovió a sus millones de seguidores tras una reciente transmisión en vivo en la que no pudo contener el llanto al regresar a la vivienda donde alguna vez vivió con su padre, ya fallecido.

El encuentro ocurrió en la misma casa donde actualmente reside su abuela, a quien llevaba un tiempo sin visitar. Cossio llegó acompañado de su pareja, Carolina Gómez, y apenas cruzó la entrada del lugar, las emociones lo sobrepasaron y rompio en llanto frente a la cámara.

El influencer reconoció que durante años había evitado volver allí porque no había logrado procesar la partida de su papá. “Se me fue antes de hacerlo sentir orgulloso y lo que me mata por dentro es eso”, expresó en medio del video, donde se evidenció su dificultad para hablar del tema.

Esto le podria interesar: ¿Amistad o algo más? Claudia Bahamón desata rumores al mostrarse muy cercana con misterioso hombre en encuentro de ‘MasterChef’

Más tarde, en sus redes, explicó que la experiencia le permitió liberar un sentimiento que cargaba desde hace tiempo. Además, dejó una reflexión dirigida a quienes aún tienen a sus seres queridos cerca: “Valoren a sus familiares, uno no sabe cuándo ya no van a estar más”.

@letengoelchisme Yeferson Cossio rompe en llanto al regresar a la casa de su madre❤️‍ El creador de contenido no pudo contener las lágrimas al volver al hogar donde creció junto a su mamá. Un momento cargado de nostalgia y emociones que conmovió a sus seguidores. ♬ sonido original – Letengoelchisme

La publicación, sin embargo, también generó críticas. Algunos usuarios cuestionaron el hecho de grabar y difundir un momento tan íntimo, sugiriendo que se trataba de una búsqueda de viralidad.

Otro de los puntos que encendió el debate fue la humilde condición de la vivienda de su abuela, contrastada con los lujos que Cossio suele mostrar en sus plataformas digitales. Ante los señalamientos, el paisa respondió en una transmisión en vivo, aclarando que la casa permanecerá intacta por motivos sentimentales: «Puedo tener todo el bendito dinero del mundo, todo, y esa casa no se toca, no se cambia, no se modifica; esa casa es sagrada, no solo para mí, sino para mi abuela».

El creador de contenido explicó que ese lugar guarda recuerdos de varias generaciones de su familia y que tanto su abuela como sus tíos paternos han preferido mantenerlo tal cual. “No es abandono, no es precariedad. Es una casa humilde, así es y así se quedará”, puntualizó.