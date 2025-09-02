Resumen: El reencuentro de los concursantes de MasterChef Celebrity, organizado por Claudia Bahamón en su casa, desató rumores de un nuevo romance para la presentadora. Varias fotos compartidas por Michelle Rouillard la muestran muy cercana a un hombre misterioso, lo que ha generado una ola de especulaciones entre los seguidores, especialmente después de los rumores de su separación con Simón Brand.

¿Amistad o algo más? Claudia Bahamón desata rumores al mostrarse muy cercana con misterioso hombre en encuentro de ‘MasterChef’

La vida personal de Claudia Bahamón, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales. A pesar de su discreción, varias fotografías compartidas recientemente en Instagram han generado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes creen que la presentadora de MasterChef Celebrity podría estar comenzando una nueva etapa sentimental.

La imagen, publicada por la actriz y modelo Michelle Rouillard, capturó una reunión de amigos en casa de Bahamón. El encuentro, que unió a varios participantes y jurados de la última temporada de MasterChef, se llenó de sonrisas y camaradería, pero fue un detalle en particular el que captó toda la atención: la presencia de un misterioso hombre junto a la presentadora.

Esto le podría interesar: ¡La pillaron bailando! Mujer fingió discapacidad para obtener acceso preferencial en concierto de Shakira

En varias fotos, se puede ver a Claudia Bahamón posando de forma cercana con un hombre de camisa negra. La complicidad y los abrazos entre ambos no pasaron desapercibidos, y de inmediato, los usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse sobre su identidad y la naturaleza de su relación.

Este revuelo llega meses después de los rumores que apuntaban a la ruptura entre Bahamón y Simón Brand, con quien compartió más de dos décadas de su vida. Aunque la pareja no ha confirmado ni desmentido el fin de su matrimonio, la presentadora ha señalado que mantienen una relación de respeto y amistad, enfocada en la crianza de sus hijos.

La presencia de este hombre en una reunión tan privada ha generado múltiples teorías entre sus seguidores, pero, por ahora, Claudia Bahamón no se ha pronunciado al respecto, manteniendo la privacidad que siempre ha caracterizado su vida fuera de las cámaras.