Resumen: Yeferson Cossio volvió a ser tendencia tras mostrar su nuevo avestruz en redes sociales. La compra generó críticas y comparaciones con Pablo Escobar.

¿Quiere montar un zoológico? Le caen críticas a Yeferson Cossio por comprar un avestruz

La compra de un nuevo avestruz por parte del creador de contenido Yeferson Cossio volvió a desatar polémica en redes sociales.

Aunque el influenciador aseguró que se trata de una de sus especies favoritas, cientos de usuarios cuestionaron la tenencia de animales exóticos en su finca ubicada en Guatapé y compararon la situación con el antiguo zoológico privado de Pablo Escobar.

El nuevo avestruz fue mostrado por Cossio a través de sus historias de Instagram, donde apareció acariciando al animal mientras pedía ayuda a sus seguidores para escogerle un nombre.

En tono de broma, inicialmente dijo que lo llamaría como su hermana, Cintia Cossio, aunque después aclaró que aún no decide cómo bautizarlo.

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La publicación rápidamente generó reacciones divididas. Algunos seguidores destacaron el gusto del influenciador por los animales y recordaron las campañas de esterilización y rescate que ha apoyado en diferentes ocasiones. Sin embargo, otros expresaron preocupación por el manejo de especies exóticas en espacios privados y advirtieron sobre posibles afectaciones ambientales o riesgos relacionados con la reproducción de estos ejemplares.

Varios internautas incluso hicieron referencia a los hipopótamos introducidos décadas atrás en la Hacienda Nápoles por Pablo Escobar, asegurando que este tipo de prácticas pueden traer consecuencias a largo plazo si no existe un control adecuado.

Aunque expertos han señalado que el comportamiento y reproducción de los avestruces es muy diferente al de los hipopótamos, el debate sobre la tenencia de fauna silvestre volvió a encenderse en redes sociales.

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